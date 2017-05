22-åringen häktad: ”Kan finnas motiv som svartsjuka”













1 / 7

En 22-årig man har häktats, misstänkt för att ha mördat Tova Moberg.

Mannens advokat var inte förvånad efter beslutet, och enligt åklagare ser bevisläget gott ut.

– I en relation kan det finnas motiv som svartsjuka, men jag vill inte kommentera en motivbild i det här läget, säger Christer Sammens.





LÄS OCKSÅ Vad vi vet och inte vet om mordet på Tova, 19

På torsdagen hölls häktningsförhandlingen i Hudiksvalls tingsrätt. Det tog knappt en timme för rätten i Hudiksvall att besluta att den mordmisstänkte 22-åringen skulle häktas.

22-åringen var klädd i häkteskläder när han fördes in i rättssalen. Över huvudet hade han en gul filt, som han tog av efter att lagmannen påpekat att fotografering inte är tillåten i rättssalen.

Mannen nekar till brott, men försvarsadvokaten säger att han inte var förvånad över rättens beslut.

– Jag hade nog blivit förvånad annars. Men upp till en fällande dom, där det ska ställas utom allt rimligt tvivel, dit är det väldigt långt. Så att min klient är häktad innebär inte på något sätt att han är skyldig till det här, säger Bo Karlsson.

Gott bevisläge

Åklagare Christer Sammens angav som skäl för häktning att det fanns risk att 22-åringen skulle undanröja bevis eller försvåra utredningen om han släpptes, likaså fortsätta med brottslig verksamhet. Däremot bedömdes det inte finnas risk att den misstänkta skulle avvika.

Bevisläget ser gott ut, enligt åklagare.

– Det ser ganska gott ut, om jag ska ge en övergripande uppfattning. Det är ett antal sammanhängande faktorer som pekar i den här riktningen, säger Christer Sammens.

”Dog inte i vattnet”

Det sista livstecknet från Tova Moberg under lördags kväll är telefonsamtal, uppger åklagare, men han vill inte gå närmare in på tidpunkt. Han uppger att 19-åringen mördats någon gång under lördagsnatten, och bekräftar att Tova Mobergs kropp påträffades i vattnet utanför gården i Hudiksvalls kommun sent i måndags kväll.

Christer Sammens tror inte att Tova Moberg dog i vattnet, utan att det var ett sätt att dölja kroppen.

– Hennes död har orsakats tidigare, men jag vill inte kommentera vad exakt jag tror att man har gjort, säger Christer Sammens.

– Vapen har inte använts, det vill säga inte något skottvapen eller liknande.

Inte heller kniv?

– Det vill jag inte kommentera, säger Christer Sammens.

Tova Moberg och den mordmisstänkta 22-åringen hade en relation sedan flera år. I mars polisanmäldes han, misstänkt för att ha misshandlat Tova Moberg.

– I en relation kan det förstås förekomma svartsjuka och sådana saker, men jag vill inte kommentera en motivbild i det här läget, det är alldeles för tidigt, säger Christer Sammens.

Bevittnade inte mordet

Inledningsvis anhölls tre män i 20-årsåldern, som senare delgavs misstanke om mord. Under onsdagen släpptes två av dem, och i nuläget finns det inte någon konkret brottsmisstanke mot någon av dem.

Christer Sammens tror inte att de bevittnat det misstänkta mordet.

– Mycket talar för att de inte har det, säger Christer Sammens.

LÄS OCKSÅ Frisläppte mannen: Tovas ex körde bort oss från gården

LÄS OCKSÅ Tovas familj stöttades av en hel bygd