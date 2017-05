Kim Sahindal döms till livstid för mordet på Åke, 55

Kim Sahindal, 46, dömdes för att han tog på sig mordet på sin kusin, Fadime Sahindal.

Nu har han dömts till livstids fängelse för att han mördat Åke Persson, 55, med ett tjugotal knivhugg på grund av svartsjuka.

Flera barn blev vittnen till mordet.

Kim Sahindal döms till livstid för mord Foto: Tord Westlund

Det var den 17 december förra året som 55-årige Åke Persson knivhöggs till döds av en maskerad man i ett radhus i Bollnäs inför ögonen på flera barn.

En och en halv timme senare greps barnens far, misstänkt för mord.

Offret Åke Persson och hans sambo hade tidigare hotats av Kim Sahindal.

– Det har varit väldigt giftiga hot. Men som jag uppfattar det har det varit väldigt lugnt ett tag. Sedan händer det här. Det är väldigt tragiskt, berättade en vän till paret för Aftonbladet.

Tidigare gift med offrets sambo

Åke Perssons sambo hade tidigare varit gift med Kim Sahindal, och hon har vid ett flertal tillfällen ansökt om kontaktförbud mot honom.

Våren 2015 dömdes han till dagsböter för olaga hot efter att ha hotat att döda närstående till kvinnan.

Nu har Hudiksvalls tingsrätt dömt Kim Sahindal till livstids fängelse för mord, mot hans nekande.

Bland bevisningen finns en handske med Åke Perssons blod på - och Kim Sahindals dna. Också hans ex-fru har vittnat om att hon kände igen mannens röst när han kom inrusande i lägenheten. Även flera av barnen som blev vittnen till mordet pekade ut Kim Sahindal som gärningsman.

Planerat i månader

Tingsrätten konstaterar att Kim Sahindal haft motiv att döda Åke Persson, och att bevisen visar att han planerat dådet i flera månader.

– Det är praktiskt uteslutet att någon annan än Kim Sahindal dödat Åke Persson, skriver tingsrätten.

Brottet har, skriver rätten, varit ”ytterst brutalt” och utstuderat.

Kim Sahindal var också inblandad i ett av 2000-talets mest uppmärksammade rättsfall: mordet på hans kusin Fadime Sahindal 2002. Under rättegången mot Fadimes far tog Kim Sahindal plötsligt på sig ansvaret för mordet. Polisen trodde honom inte och Fadime Sahindals far dömdes av rätten till livstid för mord.

Kim Sahindal dömdes senare till fängelse för det falska erkännandet samt grovt sexuellt utnyttjande av en 15-årig flicka .