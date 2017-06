Åklagarna kan lämna besked om nya bevis

Följ direktrapporteringen från Arbogarättegången

42-åringen i rätten. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I dag planeras slutpläderingarna inledas gällande de så kallade sommarstugemorden i Arboga.

Den 42-åriga misstänkta kvinnan sitter för nittonde gången i sal 1 i Västerås tingsrätt.

Åklagarna väntas också lämna besked om eventuella nya bevis.

Kvinnan och hennes före detta pojkvän misstänks för att ha dödat kvinnans pappa och försökt döda kvinnans mamma i föräldrarnas sommarhus utanför Arboga .

Kvinnan misstänks även för att ha dödat sin make 2015, i Hjälmaren utanför Arboga, i direkt närhet till huset där föräldrarna attackerades året därpå.

Den långa rättegången går nu mot sitt slut och under måndagen planeras åklagarna att inleda slutplädering i målet. Men under förmiddagen ska fler förhör hållas, bland annat med en rättsläkare. Han är kallad, som partssakkunnig, av 42-åringens advokat.

Dessutom väntas åklagarna bland annat lämna besked om de nya uppgifter som lämnades in till rätten under förra veckan. Då berättade den misstänkte före detta pojkvännen att han i hemlighet spelat in samtal med 42-åringen där hon enligt honom ska ha berättat om morden och hennes motiv. Samt ska han ha sparat en av kvinnans tröjor - med ett blodigt handavtryck på.

LÄS OCKSÅ Sommarstugemorden i Arboga – detta har hänt

LÄS OCKSÅ Arbogakvinnan om föraktet mot män

LÄS OCKSÅ ”Det är som en skräckfilm”