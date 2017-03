Therese, 31, spårlöst försvunnen – man efterlyst för människorov





Therese Palmkvist, 31, är fortfarande spårlöst försvunnen.

Enligt Aftonbladets källor har polisen nu en misstänkt.

I dag efterlystes en man i 30-årsåldern.

Han är anhållen i sin frånvaro och misstänkt för människorov.

Therese Palmkvist, 31, från Långshyttan i Dalarna anmäldes försvunnen av anhöriga den 13 mars. Enligt uppgifter till lokalpressen hade hon varit försvunnen under en längre tid.

Polisen fattade snabbt misstankar om att ett brott kan ligga bakom hennes försvinnande och rubricerade ärendet som människorov .

Åklagare och polisen är förtegna om fallet.

Enligt Aftonbladets källor har polisen nu en misstänkt. En man i 30-årsåldern är anhållen i sin frånvaro, misstänkt för att ha fört bort Therese.

Tidigare i dag gick polisen ut med en efterlysning.

Mannen som nu jagas av polisen är tidigare dömd för flera olika brott.

Under 2013 misstänktes mannen ha misshandlat sin dåvarande flickvän under ett svartsjukebråk. Blodiga yxor togs i beslag, med blod från flickvännen, av polisens utredare. Men tingsrätten ansåg att det inte gick att fastslå att yxorna använts under misshandeln. Han friades från misshandeln.

Bland personerna i Therese Palmkvist närhet stiger oron.

– Något måsta ha hänt. Hon är väldigt fäst vid sina katter och skulle aldrig lämnat dem så där, säger en bekant.

Länsstyrelsen har senaste tiden fått in flera anmälningar om bristande djurhållning. Grannar och anonyma anmälare har uppgett att katterna inte verkar må bra.

– De springer runt och jamar och vill in i andra hus på gatan och är säkert jättehungriga, berättar en granne.

Therese Palmkvist anmäldes försvunnen för två veckor sedan. Men enligt flera anmälningar till Länsstyrelsen har hon inte setts vid sitt hem under en längre tid. En anmälare uppger att Therese inte varit hemma sedan flera månader tillbaka.