Fem mord i Stockholm – på knappt två dygn

Skade- och dödsskjutningar som utförs av kriminella, riktade mot andra kriminella, har ökat kraftigt under senare år.

Omkring 30 personer per år har de senaste två åren skjutits till döds i kriminella uppgörelser. Under första halvan att 1990-talet rörde det sig om i snitt fyra per år, enligt Mikael Rying, expert på dödligt våld och anställd vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa).