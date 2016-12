Begärs häktad för mordet i Bollnäs

Den 55-årige mannen och hans partner levde under hot.

I lördags kväll knivhöggs mannen inför flera chockade vittnen.

Nu begärs en 45-årig man häktad för mordet.

– Han förnekar att han är inblandad i det som påstås, säger mannens advokat Leif Silbersky.











Polisen kallades i lördags kväll till en lägenhet i Bollnäs efter att en 55-årig man attackerats med kniv. Offret höggs ihjäl framför flera chockade vittnen varav två av dem yngre barn.

De första poliserna på plats försökte förgäves rädda mannens liv.

En och en halv timme efter mordet greps en 45-årig man i närheten misstänkt för mordet. 45-åringen är pappan till barnen som bevittnade dådet.

Levde under hot

Han begärs nu häktad av kammaråklagare Birgitta Fernlund – på sannolika skäl misstänkt för mordet.

Häktningsförhandlingen kommer att hållas i morgon i Hudiksvalls tingsrätt.

– Han förnekar att han är inblandad i det som påstås, säger den 45-årige mannens advokat Leif Silbersky.

Enligt flera källor till Aftonbladet ska det 55-åriga mordoffret och hans partner levt under hot från den 45-årige mannen.

– Det har varit väldigt giftiga hot. Men som jag uppfattar det har det varit väldigt lugnt ett tag. Sedan händer det här. Det är väldigt tragiskt, säger en vän till paret.

Hade ansökt om kontaktförbud

55-åringens partner hade tidigare en relation med den 45-årige mannen, och hon har vid ett flertal tillfällen ansökt om kontaktförbud mot honom.

Våren 2015 dömdes han till dagsböter för olaga hot efter att ha hotat att döda närstående till kvinnan. Han ska bland annat ha hotat kvinnan med att ”blod skulle spillas” och att kvinnans ”släkt skulle dö”. Han ska också ha sagt att han ”skulle dricka blod”, enligt domen i Hudiksvalls tingsrätt.

Kvinnan berättade i förundersökningen om den ständiga skräcken:

– Jag väntar hela tiden på att telefonen skall ringa och någon meddela att någon eller några av mina bröder har blivit skjutna.

45-åringen själv förnekade brott, trots att två socialsekreterare överhörde hoten via en högtalartelefon.

– Det är skrattretande att jag skulle ha gjort något sådant. Jag skulle aldrig säga något sådant, sa han i förhör.

Tog på sig mord

Mannen var även inblandad i ett av 2000-talets mest uppmärksammade rättsfall: mordet på kusinen Fadime Sahindal 2002. Under rättegången mot Fadimes far tog han plötsligt på sig mordet. Polisen trodde honom inte och Fadime Sahindals far dömdes av rätten till livstid för mord.

45-åringen dömdes senare till fängelse för det falska erkännandet samt grovt sexuellt utnyttjande av en 15-årig flicka .

Expressen har talat med anhöriga till det 55-åriga mordoffret och hans partner. De är upprörda över det låga straffet 45-åringen fick för dödshoten och att paret inte fick den hjälp de behövde.

– Om han kommer ut om sex-sju år så kommer vi att stå här igen. Han kommer inte att ge sig. Sådana människor ska inte vara ute i samhället.