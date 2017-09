Misstänkte mördaren: Jag gjorde bara som rösterna sa åt mig

I ett polisförhör har 21-åringen erkänt hur han sköt 25-åringen i garaget.

Nu säger han att det var rösterna i hans huvud som fick honom att säga det.

Och enligt 21-åringen fortsätter rösterna att ge honom order.

1 av 3 | Foto: POLISEN Den mordmisstänkte 21-årige mannen

Den 22 januari besköts en 25-årig man i ett garage i Hallonbergen . Han överlevde skjutningen och fick skjuts till Karolinska – men bilen förföljdes. Utanför Karolinska hann den jagande bilen upp 25-åringen och bilen han färdades i. Då sköts 25-åringen igen, denna gång till döds.

21-åringen och ytterligare fem unga män misstänks ligga bakom mordet.

I ett långt polisförhör har han erkänt – men det erkännandet har han nu tagit tillbaka. Enligt 21-åringen så var det röster i hans huvud som sa åt honom att säga det han gjorde i förhöret.

– Jag vet inte, jag gjorde bara så som rösterna sa att jag skulle göra. Jag hör röster i min hjärna, säger han under rättegången.

Två röster styr

Enligt 21-åringen så började rösterna komma efter att han häktats.

– Det var flera från början, nu är det bara två kvar, säger han när han hörs i säkerhetssalen på Stockholms tingsrätt .

Enligt 21-åringen fortsätter rösterna att kommunicera med honom.

– De senaste dagarna har de sagt ”skada honom, skada honom”. Jag säger vem? De säger vakten, säger 21-åringen under förhandlingen.

I förhör har han pratat om någon som han kallar Jokern, men också om karaktärerna ”Clean” och ”Dirty”. Under förhandlingen säger han att han aldrig har träffat ”Jokern” – men att de kommunicerat via flygpost.

– Jag vill helst inte prata om Jokern, han är väldigt mäktig, säger 21-åringen nu.

Blandar ihop advokat och åklagare

I ett förhör under förundersökningen så pekade han också ut sin dåvarande advokat som den som skulle ha gett honom vapnen – och säger att han blandade ihop sin dåvarande advokat med åklagaren Olof Calmvik som har hand om ärendet.

– I min hjärna så var han ledare och min åklagare, säger 21-åringen om hur han uppfattade sin dåvarande advokats roll.

Under tiden i häktet har man genomfört en paragraf 7-utredning, en liten sinnesundersökning, på 21-åringen som visade att man kan misstänka att han kan lida av en allvarlig psykisk störning.

”Svårt för en röst att få till det”

Under den sjätte förhandlingsdagen påpekade bland annat 25-åringens familjs målsägandebiträde, Clea Sangborn, att uppgifterna som 21-åringen lämnat under polisförhöret där han erkänner och berättar om händelseförloppet den 22 januari stämmer med andra uppgifter som framkommit under utredningen. Hon säger också att han på grund av en möjlig sjukdomsbild därför kanske uppgett saker han annars inte gjort.

– Hur du berättat hur du rört dig stämmer med hur aktuella mobiler har kopplats upp. Det är svårt för en röst att få till det, säger Clea Sangborn när hon frågar ut 21-åringen.

På torsdag fortsätter huvudförhandlingen. Den första delen av förhandlingen handlar om mordet på 25-åringen, senare kommer man gå över till delen som handlar om mordet på paret i 40-årsåldern, där åklagarna misstänker att paret mördades för att mannen såg hur bland annat 21-åringen lämnade garaget där 25-åringen sköts.

