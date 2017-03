Fadimes kusin åtalas för knivmord

Han dömdes för att ha ljugit om att ha dödat Fadime Sahindal.

Nu åtalas den 45-årige kusinen för att ha knivmördat Åke Persson, 55, på grund av svartsjuka.

– Det är en försvårande omständighet att barn bevittnat gärningen, framhåller åklagaren Birgitta Fernlund i åtalet.











Flera barn bevittnade en vecka före julafton förra året mordet på 55-årige Åke Persson. Med flera knivhugg dödades mannen, innan gärningsmannen flydde från platsen.

De första poliserna på plats försökte förgäves rädda Åkes liv. En 45-årig man, pappan till barnen som bevittnade dådet, greps omkring 1,5 timme senare i närområdet misstänkt för mord.

Levde under hot

Åke Persson och hans sambo levde sedan tidigare under hot från den 45-årige mannen.

– Det har varit väldigt giftiga hot. Men som jag uppfattar det har det varit väldigt lugnt ett tag. Sedan händer det här. Det är väldigt tragiskt, berättade en vän till paret för Aftonbladet.

55-åringens partner hade tidigare en relation med den 45-årige mannen, och hon har vid ett flertal tillfällen ansökt om kontaktförbud mot honom.

Våren 2015 dömdes han till dagsböter för olaga hot efter att ha hotat att döda närstående till kvinnan.

”Släkt ska dö”

Enligt domen sökte mannen bland annat upp sin tidigare partners mamma och skrämde henne. För att få hjälp från myndigheterna gick kvinnan då till socialkontoret i Bollnäs där hon tillsammans med två socialsekreterare ringde upp den 45-årige mannen och slog på högtalartelefonen.

Då uttalade han de grova hot han kom att dömas för. Enligt de två socialsekreterarna berättade 45-åringen att ”blod skulle spillas” och att kvinnans ”släkt skulle dö”. Han ska också ha sagt att han ”skulle dricka blod”, enligt domen i Hudiksvalls tingsrätt.

Kusin till mördade Fadime

Mannen var också inblandad i ett av 2000-talets mest uppmärksammade rättsfall: mordet på hans kusin Fadime Sahindal 2002. Under rättegången mot Fadimes far tog han plötsligt på sig ansvaret för mordet. Polisen trodde honom inte och Fadime Sahindals far dömdes av rätten till livstid för mord.

45-åringen dömdes senare till fängelse för det falska erkännandet samt grovt sexuellt utnyttjande av en 15-årig flicka .

45-åringen nekar till mordanklagelserna.