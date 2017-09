Mordmisstänkt: Jag blev vild av kvinnligt erektionsmedel

Mannen som i fredags larmade polisen om att han dödat och grävt ner en släkting i Strömstad nekar till mord.

Hans förklaring då var att han hade tagit ett ”kvinnligt erektionsmedel” – som gjort honom helt vild, enligt uppgift till Aftonbladet.









1 av 3 | Foto: Robert Betzehag / Rescue Photo

En man i 35-årsåldern larmade polisen i fredags om att han dödat en släkting, något som Aftonbladet tidigare skrivit om.

Han uppgav att den döda kvinnan var nergrävd intill en fastighet. Polisen ryckte ut till platsen och grävde upp kroppen vid 21-tiden i fredags.

Mannen greps i anslutning till fastigheten i Strömstad .

Han sitter anhållen på sannolika skäl för mord nekar till brott – men medger att han dödat kvinnan.

Enligt uppgift till Aftonbladet uppgav mannen i fredags för polisen att han tagit ”kvinnligt erektionsmedel” som gjort honom helt vild.

Vidare sa han att han ska ha slagit släktingen i huvudet med en sten, och därefter strypt henne, enligt Aftonbladets källa.

Ostraffad i Norge

Varken den misstänktes advokat eller förundersökningsledaren vill säga om mannen ändrat sin initiala version eller fortsatt hävda samma sak även när han förhördes.

Åklagare Robert Beckard är förundersökningsledare i ärendet:

– Jag kommer inte att ge några detaljer om fallet nu av flera skäl. Möjligtvis kan jag säga något mer efter häktningsförhandlingen.

– Jag kommer med all sannolikhet att lämna in en häktningsframställan under eftermiddagen, säger åklagaren Robert Beckard.

Mannens försvarare vill inte heller kommentera fallet.

– Jag kommenterar inte de uppgifterna eller vad han sagt i förhör, säger advokat Peter Ekelund.

Hur mår din klient?

– Jag träffade någon nu Det fungerar när vi träffas, vi kan samtala på ett normalt sätt, men självklart är han påverkad av situationen, att sitta i polisens arrest och har allvarliga misstankar riktade mot sig, säger Peter Ekelund.

– Jag kan säga att det är en man i 35-årsåldern som är norsk medborgare, ytterligare kommentarer har jag inte för nuvarande.

Igår meddelade polisen att mordoffret är identifierat . Det är fortfarande oklart när kvinnan dött.

Den misstänkte mannen är tidigare ostraffad i Norge, där han också är skriven, enligt uppgift till Aftonbladet.

