Tillslaget mot misstänkta pedofilen i natt

Hans sex kumpaner var redan gripna – men om det visste den 58-årige mannen ingenting när han kom hem igår kväll

När han släckt sänglampan slog polisen till.

De krossade fönsterrutor och gick rakt in på husets övervåning med hjälp av en stegbil.

Här slår polisen till mot den siste mannen i natt. Foto: ANDREAS BARDELL

I höstas fick polisen korn på en man som misstänktes för grovt barnpornografibrott. Telefonavlyssning sattses in och snart utkristalliserade sig en pedofilring bestående av sju män bosatta i mellersta Sverige.

Gemensamt för de kartlagda männen är att de är intresserade av mycket grova övergrepp där barn förnedras, torteras, dödas och styckas, enligt Aftonbladets uppgifter.

När bevisningen ansågs tillräcklig planerades gripandena.

Vid sjutiden i onsdags morse slog polisen till mot den förste av de misstänkta. En efter en har de övriga sedan kunnat gripas – den siste under natten till fredag.

Den misstänkte, en 58-årig man, hade spelat kort med vänner när han kom hem sent på torsdagskvällen. Han hade släckt lampan och gått och lagt sig när polisen närmade sig bostaden vid tvåtiden på natten.

Aftonbladets fotograf Stefan Jerrevång var på plats när nattlugnet plötsligt övergick i inferno.

Körde genom staketet

– Det kom en styrka med en stegbil och rammade staketet, in i trädgården. De slog in rutan på övervåningen och hoppade in och skrek : ”Polis!”

– Det var rätt dramatiskt, men över fort. Han blev väl chockad, gjorde väl inget motstånd, säger Stefan Jerrevång.

Mannen hölls kvar en stund inne i huset samtidigt som husrannsakan inleddes. Även intilliggande byggnader söktes igenom.

Misstankarna gäller i första hand grovt barnponografibrott. Sökandet var därför i första hand inriktat på att säkra foton och filmer som kan finnas i datorer, mobiltelefoner och på minneskort.

Den 58-årige mannen är sedan tidigare dömd för pedofilbrott och kidnappade 1998 en femårig pojke och utsatte honom för övergrepp.

Samtliga sju väntas bli begärda häktade inom kort.