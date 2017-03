Philip följde inbrottet hemma live via mobilen - hjälp polisen med fallet

Inbrottstjuvarna letade lugnt igenom lägenheten.

Samtidigt var de övervakade – Philip som bor i lägenheten följde inbrottet live via sin mobil.

– Jag satte i gång larmet och skrämde i väg dem, säger Philip Awad, 36.

Nu behöver polisen din hjälp att identifiera inbrottstjuvarna.













Det var under eftermiddagen den 28 januari som de två inbrottstjuvarna bröt sig in i en lägenhet på Granängsringen i Tyresö, i södra Stockholm. Philip Awad, 36, som bor i lägenheten var på jobbet men kunde följa inbrottet live via sin mobil.

På filmen från övervakningskameran syns hur två tjuvar går runt och söker igenom lägenheten.

När tjuvarna är inne i garderoben har Philip fått mer än nog av vad han sett. Philip väljer att försöka skrämma tjuvarna, så att de av rädsla för att bli upptäckta lämnar lägenheten och inte skapar mer oreda och plockar på sig fler saker.

Köpte kameran kort innan

Philip trycker i gång larmet från sin mobil. Och han fick rätt, de lämnade lägenheten.

– Jag är i alla fall glad att min hund inte var hemma själv, jag vet inte vad som hade kunnat hända då, säger Philip.

Övervakningskameran med larm köpte han bara veckor innan inbrottet.

– Jag köpte den mest för kunna se hunden och vad han gör när jag inte är hemma. Mest som en kul grej, säger Philip Awad.

Tjuvarna misstänks ha fått med sig en dyr vinterjacka av märket Canadian Goose, en stor burk fylld med kontanter och en väldigt exklusiv klocka av märket Omega Seamaster.

Polisen har gjort brottsplatsundersökning och bland annat gjutit av brytmärken i dörren, samt gått ut med bilder från övervakningsfilmen till hela polismyndigheten. Det har dock inte gett önskat resultat, och förundersökningen är nedlagd men återupptas om nya intressanta uppgifter tillkommer.

Därför behöver nu polisen din hjälp.

– Inbrottstjuvar som de här har det ofta som sin försörjning och man kan anta att de ligger bakom fler fall. De tar pengar, smycken, klockor och sådant som snabbt går att omsätta till pengar, säger polisen Tore Kristiansson.

Vet du något? Har du tips till polisen? Mejla efterlysning@aftonbladet.se