Farmor slipper fängelse för vansinnesfärd

Släktingarna hann inte kliva in innan den 73-åriga kvinnan gasade från platsen – med ett spädbarn i baksätet.

Sonen, hans fästmö och deras spädbarn skulle fira valborg hos den 73-åriga kvinnan i hennes hem utanför Stockholm.

I sista sekunden bestämdes det att hon skulle hämta dem vid en busshållplats, någon kilometer från hennes bostad.

Kvinnan kom dit med bilen och stannade för att familjen skulle kliva in. De la in barnstolen men hann själva inte kliva in.

När farmor hörde en bakdörr stängas drog hon därifrån – med bebisen i baksätet.

Kort efter det körde hon i diket.

Vinglade på vägen

Ett vittne uppgav för polisen att han såg en bil i diket. Bilen ska dessutom ha kolliderat med två träd innan den hamnade där:

– Bilen försöker febrilt ta sig ur diket och håller full gas men spinner på underlaget, berättade vittnet i förhör.

Så småningom fick bilen fäste och åkte över på andra sidan vägen – och ner i diket. Därifrån tog den sig omedelbart upp och fortsatte färden, släpandes på ett träd som fastnat under bilen.

Vittnet uppfattade det som smitning från en olycksplats och följde efter, samtidigt som han filmade med mobilen.

Till polisen sa han att kvinnan körde vingligt och fort på den smala och krokiga grusvägen. Enligt honom körde hon i cirka 100 km/timmen.

Efter cirka 800 meter körde kvinnan i diket en tredje till.

När bilen till sist stannade, konfronterade han kvinnan.

Ringde förgäves

Till vittnet sa kvinnan att hon inte visste vems barnet i baksätet var och inte heller vad det gjorde där.

Hon sa att hon bara hade sin hund i bilen, berättade vittnet för polisen, som sedan såg en en hund i en hundbur i bakluckan.

Vittnet uppgav också att kvinnan luktade sprit.

För polisen förklarade kvinnan att hon hade drabbats av förvirring, orsakad av sjukdom. Sjukdomen ska också ha gett henne ont i magen, så hon drack whiskey för att lindra smärtan.

Hon sa att hon körde av vägen när telefonen ringde och hon tappade den på golvet. Det var då hon insåg att hon glömt släktingarna på vägen, men hon vände inte för att hämta dem eftersom hon längtade hem och dessutom först behövde gå på toaletten hemma.

Fick sänkt straff

I tingsrätten dömdes kvinnan för grov vårdslöshet i trafik till två månaders fängelse. I domen skriver rätten att kvinnan ”genomfört en fullständigt livsfarlig färd på smala vägar i ett förvirrat och påverkat tillstånd. Hon har kört i diket flera gånger och hållit en alldeles för hög hastighet på en smal enfilig väg. I baksätet på bilen har hennes barnbarn befunnit sig i ett ytterst utsatt läge”.

Men i veckan rev hovrätten upp tingsrättens fängelsedom och dömde i stället kvinnan till ett villkorligt straff med 50 timmars samhällstjänst. Hovrätten tog hänsyn till att den 73-åriga kvinnan var tidigare ostraffad samt att hennes förvirringstillstånd påverkat hennes handlande.