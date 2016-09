Krisen inom polisen fortsätter.

Poliser slutar och färre brott klaras upp – men statsminister Stefan Löfven anser inte att det handlar om en kris.

Men för Maria blev resursbristen inom myndigheten akut den 10 juli i år.

"Jag ville att polisen skulle komma"

Klockan 04.31 på morgonen ringde Maria 112 från en stad i Värmlands län och larmade om en pågående misshandel.

Marias 38-årige sambo hade börjat bråka med en vän till Maria som var på besök. Han slog honom och släpade honom i gruset utanför huset.

– Det var inte första gången min sambo var aggressiv, han hade slagit mig förut, men den här gången ringde jag polisen, säger Maria.

– Jag vet inte exakt vad jag sa, jag har inget minne från kvällen eftersom jag fick sådana huvudskador, men jag sa att jag ville ha hjälp, att polisen måste komma. Jag var tydligen jäkligt rädd enligt larmoperatören.

Larmoperatören som tog emot Marias samtal har i förhör berättat att hon upplevde Marias samtal som mycket brådskande. Situationen var på allvar – det betonar larmoperatören.

Filmade hennes medvetslösa kropp

Men när Maria ringde fanns inga polisbilar att skicka. Överhuvudtaget.

Det var det besked Maria fick då hon i desperation ringde 112.

I förhör berättar polisens larmoperatör att den enda patrullen i området som kunde vara aktuell att skicka var på ett annat jobb.

När Marias vän flydde från platsen började 38-åringen istället att misshandla henne.

Enligt åtalet knuffade, sparkade och stampade han på henne. Han slog hennes huvud mot det hårda golvet i badrummet. Han slog det i tvättmaskinen.

När Maria låg medvetslös på golvet filmade sambon hennes sargade kropp med sin mobiltelefon. Filmen spelades upp i rätten som bevis mot honom.

Maria själv minns knappt någonting av misshandeln. Hon var medvetslös under merparten av den.

Patrullen vände på minuten

Först klockan 06.37 på morgonen, över två timmar efter Marias samtal, kom en polispatrull till platsen. Men när patrullen såg att det var släckt i bostaden och verkade lugnt lämnade de platsen mindre än en minut senare utan att ringa på.

Att ingen åtgärd gjordes bekräftas av larmoperatören i förhör och av polisens händelserapport.

– Jag är så förbannad, dels över att det inte finns tillräckligt många poliser i landet så de kan hjälpa folk i nöd. Och dels för att patrullen som väl kom sen inte ens ringde på dörren och kollade hur det var med mig. Det kunde ha sparat mig en del lidande, säger Maria.

Först på förmiddagen fick hon hjälp. Då skjutsade mannen som nu står åtalad för den grova misshandeln av Maria henne till sjukhus.

Hon hade svåra skador över hela kroppen. Flera frakturer i ansiktet. Blödningar och stötskada i hjärnan. Skärsår och underhudsblödningar på kroppen.

Maria blev kvar på sjukhus i mer än två veckor.

– Det första jag minns efter att jag ringde polisen är att jag vaknar på sjukhus. Det har varit en ganska lång väg tillbaka. Även om frakturerna har läkt så har jag ärren kvar i ansiktet för livet. Och psykiskt, ja jag mår väl inget vidare psykiskt, säger hon.

"Ibland är det väldigt hög belastning"

Carina Hertzberg, kanslichef för polisområde Värmland, beklagar att Maria inte fick hjälp snabbare. Hennes förklaring är en belastad polisverksamhet som måste prioritera.

– Vi har en verksamhet som är komplex där vi ställs inför prioriteringar hela tiden. Jag känner inte till ärendet som sådant, men det kan vara så att ett annat ärende har prioriterats högre. Hur hemskt det än låter, är det så ibland, säger hon.

Men ska det vara så, att man inte får hjälp när man ringer polisen?

– Nej, det är inget vi önskar. Men ibland kan det bli så eftersom belastningen är varierande. Ibland är det väldigt hög belastning och då får man prioritera. Det är så det fungerar.

Carina Hertzberg är kritisk mot att patrullen som till sist skickades till platsen vände utan åtgärd.

– Som du framställer det ser det inte bra ut. Det finns säkert en förklaring, men det känner inte jag till. Jag är säker på att internt kommer vi att granska en sådan sak.

Hur ser du på polisens resurser generellt?

– Det här var ju under sommaren och på sommaren är det mer ansträngt. Just därför att vi har fler resurser som har semester. Det är också alltid betydligt högre inflöde av ärenden under sommaren än under övriga årstider, säger Carina Hertzberg.

I veckan hölls rättegången mot Marias före detta sambo. Han står åtalad för den grova misshandeln av Maria men även för misshandeln av hennes vän och två tidigare tillfällen då han slagit Maria.

Mannen nekar till brott.

Den 7 september faller domen.

Maria vill inte att hennes efternamn ska publiceras.