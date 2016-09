Miljonär åtalas för vansinnesfärd i Porsche - körde på höggravid

Mannen, en 48-årig göteborgare, åtalas nu för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Han misstänks ha kört sin Porsche på olika gator i centrala Göteborg med 1,93 promille alkohol i blodet.

I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ”har under färden gjort sig skyldig till grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom då han i hög fart framfört en personbil på Rosenlundsgatan där tvingat en mötande förare att väja undan för att undvika en kollision. Han har därefter kört in på en parkeringsplats vid Fiskekyrkan och där kört på och skadat i vart fall två andra personbilar samt kört in och fastnat bland bänkar och andra föremål för att därefter köra vidare mot Stora Badhusgatan där färden slutat.”

Krockade med parkerade bilar

Det var på kvällen den 1 augusti 2015 som polisen i Göteborg fick larm om Porschens vansinnesfärd.

Vittnen uppgav bland annat att bilen vid Rosenlundsgatan krockat med flera andra fordon och kört därifrån i hög hastighet.

I en av bilarna, som stod på parkeringsplatsen, satt en höggravid kvinna och hennes pojkvän och väntade på några vänner.

Paret berättade hur Porschen kom körande i mycket hög fart från Rosenlundsgatan och rakt in mot bänkar, flaggstänger och stenpelare, där den fastnade, men tog sig ut efter en stund.

”När han kommer ut därifrån så kör han först på en annan parkerad bil innan han gasar på i full fart och kör rätt in i höger fram på målsägandens bil.

Därefter gasar han iväg i riktning mot älven och försvinner från platsen, uppgav paret, enligt polisens förundersökning.

Den höggravida kvinnan fördes senare till sjukhus men klarade sig med lindriga skador.

– Hon slog huvudet i rutan när han brakade in i henne. Hon fördes med ambulans till sjukhus men har inga allvarliga skador. Eftersom hon var gravid ville de naturligtvis kolla upp henne, sa polisens vakthavande befäl Johan Ljung till Aftonbladet kort efter händelsen.

Vittne följde efter – mannen greps

Ett vittne följde efter Porschen – som till sist krockade mot trottoarkanten och blev stående. När polispatrullen kom såg de 48-åringen i närheten av bilen och sprang i kapp honom. Mannen pratade osammanhängande och sa att det inte var han som kört. I hans ficka hittar poliserna bilnycklarna och griper mannen, som de upplevde som "uppenbart påverkad".

48-åringen, en framgångsrik företagare, nekar till alla misstankar och hävdar att det inte var han som körde bilen.

I förhör sa han att han den aktuella dagen satt på en restaurang på Rosenlundsgatan. När han lämnade restaurangen ska det ha kommit några personer som tvingat ner honom i passagerarsätet på Porschen, uppgav 48-åringen, som inte ville berätta vilka dessa personer var.

Han sa att han hade druckit en flaska vin men ville inte berätta mer om färden, enligt polisens förundersökning.

Mannens försvarsadvokat uppgav under utredningen att 48-åringen varit hotad och misshandlad både den aktuella dagen samt tidigare, men att det inte polisanmälts på grund av rädsla.

Åtalad för två andra brott

48-åringen står även åtalad för två andra brott. Det ena är grovt vapenbrott, som han misstänks ha begått i Göteborg i februari 2015.

– I de delar nekar han till brott. I övrigt kommer hans inställning att redovisas under rättegången. Därför kan jag inte lämna fler kommentarer nu, säger hans advokat Staffan Edh.

Mannen är även åtalad för olaga hot. Enligt polisens utredning ska han ha hotat en servitris i december 2015 genom att säga att han ska

döda henne och äta upp hennes hjärna. 48-åringen nekade till brott och sa sig inte minnas händelsen, enligt polisens utredning.

– Jag förnekar att jag ska ha sagt så. Om det trots allt varit så som sägs så är jag hemskt ledsen, sa 48-åringen i förhör.