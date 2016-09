Koppling mellan dödsskjutningen och tidigare mord

Redan på måndagskvällen kunde Aftonbladet publicera uppgifter om att dödsskjutningen på Censorsgatan i Malmö var en hämnd för mordet på Eriksfältsgatan i Malmö i mars i år, då en man i 25-årsåldern sköts ihjäl.

På måndagen anhölls fyra män i 20-årsåldern misstänkta för mordet på Eriksfältsgatan. Kammaråklagare Jeanette Frimont bekräftar att det finns en direkt koppling mellan fallen.

– Det var en planerad insats som påverkades av att det hände saker på söndagskvällen. En av de anhållna har en koppling till ärendet från i söndags kväll. Exakt i vilken roll vill jag inte kommentera, säger Jeanette Frimont.

För TT uppger dock Jeanette Frimont att en av de nu anhållna vårdas på sjukhus i Malmö efter dödsskjutningen i söndags.

”Man tog tid på sig”

I söndags jagades fyra män i en bil av gärningsmän på två mopeder, enligt uppgift till Aftonbladet.

Jakten tog slut i en återvändsgränd på Censorsgatan.

– Man skjuter först flera salvor. Sedan tar man tid på sig att skjuta precisionsskott, säger en källa.

Gärningsmännen flydde sedan platsen.

De fyra männen i bilen var alla skottskadade. En av dem, en 19-åring, dog av sina skador.

Under måndagen fick en av männen lämna sjukhuset. Under tisdagen meddelade Region Skåne att de två som fortfarande vårdades är allvarligt skadade men att läget är stabilt. Det innebar en förbättring för en av männen som under måndagen vårdades för livshotande skador.

Vill inte kommentera 19-åringens roll

Åklagaren vill inte kommentera om den 19-årige mannen som dog av sina skador från söndagens skjutning också var misstänkt i utredningen.

– Med hänsyn till att han är avliden vill jag inte lämna några kommentarer om honom, säger Jeanette Frimont.

Men enligt uppgift till Aftonbladet misstänker polisen att han i allra högsta grad var inblandad i mordet på Eriksfältsgatan.

– Han körde bilen som jagades. Det var en hämndaktion för mordet i mars, säger en person med insyn.

De fyra anhållna männen är skäligen misstänkta för mord alternativt medhjälp till mord, enligt åklagaren. Tre av de fyra anhölls i sin frånvaro på fredagen, enligt rättsdokument.