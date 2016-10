Nödropet vid skolmassakern: ”Vi behöver alla poliser i världen här”

Det har gått ett år sedan de panikslagna larmsamtalen började strömma in från Kronans skola i Trollhättan.

Det är den 21 oktober 2015.

Anton Lundin Pettersson. Foto: PRIVAT Anton Lundin Pettersson, 21, har precis sett filmen ”The Matrix” i sin lägenhet i Trollhättan. När eftertexterna visas spelas låten ”Dragula Hot Rod Herman remix”.

Anton Lundin Pettersson googlar på låten. Han laddar hem den.

Klockan 10.06 dagen därpå spelar han låten igen på hög volym. Då i sin telefon, fyra kilometer från sin lägenhet, samtidigt som han går in på Kronans skola via en sidoingång.

”Dead I am the one, exterminating son

Slipping through the trees, strangling the breeze”

Han är klädd i en svart militärhjälm och har en svart mask för ansiktet. Under förklädnaden är han nyklippt och sminkad, som en punkare, säger den polis som några minuter senare skjuter honom. Han har en lång, svart rock och är beväpnad med en kniv och ett svärd.

– Han såg exakt ut så som på filmer från skolskjutningar som vi sett från USA, samma stil. Det är det som är så absurt, säger en av de första poliserna på plats senare.



Lavin Eskandar, 20, mördades när han försökte skydda barnen. Den första som Anton Lundin Pettersson möter är 20-årige elevassistenten Lavin Eskander. Pettersson slår Lavin till marken med svärdet, sedan hugger han honom till döds.

Bredvid Lavin sitter en pojke i åttonde klass. Han får ett slag med den trubbiga sidan av svärdet. Skadad blir han vittne till mordet på Lavin.

– Han stod plötsligt bara där, han dök upp från ingenstans, säger pojken.

Anton Lundin Pettersson marscherar vidare. Han är inte klar än.

Godhjärtad. Ostraffad. Ensamvarg. Opolitisk. Älskade att spela dataspel. Inget känt missbruk. Skötsam.

Det är ord som används för att beskriva Anton Lundin Pettersson – av hans vänner och i den gärningsmannaprofil som senare görs av honom.

Men något händer den sista tiden innan han skjuts till döds av polisen. Han blir allt mer deprimerad.



* * * * *



Den 6 oktober 2015 får Anton Lundin Pettersson veta att han inte kommer att få jobb på företaget där han praktiserar, något som tros vara en utlösande faktor till dådet. Två dagar senare gör han ett depressionstest på nätet.

Inte många träffar honom de sista veckorna. Han sitter mest i sin prydliga lägenhet, vid datorn inne i sovrummet, och söker på internet:

Efter affärer där man kan köpa japanska tanto-dolkar. Han beställer sedan svärdet ”Cold Steel Viking”, det han sedan kommer använda för att mörda tre personer.

Han söker på ”Kronan, Trollhättan, höstlov”. Tittar på satellitbilder över skolan.

Han letar på nätet efter självmordsvideor och läser på en kontaktsida tillhörande en hjälporganisation som riktar sig till personer med självmordstankar.

Dagen före dådet tittar han på tal av Hitler. Han handlar upp sina sista pengar på Ica. Han laddar hem låten: ”Dragula Hot Rod Herman remix”

Den 22 oktober, dagen för attacken, lägger han sitt passerkort och sina arbetskläder i en prydlig hög hemma. Han skriver ett avskedsbrev. Han betonar att det han ska göra inte är familjens fel och att han inte vill ha livsuppehållande vård om han överlever.

Sedan tar han bilen till Kronan. LÄS OCKSÅ Så var Trollhättan-mördarens sista veckor

* * * * *



Ahmed Hassan blev bara 15 år. En pojke blir hans nästa offer. Ahmed Hassan, en fotbollstokig 15-åring, har gått till skolan som vanligt den här dagen. Tio minuter efter att han sagt hej då till sin mamma får han ta emot dödliga hugg på skolans övervåning.

Han springer blödande ner på nedervåningen men faller ihop och dör.

Längre bort i korridoren ser en skolflicka Anton Lundin Pettersson komma gående med bestämda steg.

Hon tror att det blodiga svärdet är del av en utklädnad – det är ju nästan Halloween. Hon och en kamrat ber om att få ta en bild med den svartklädde mannen.

Det får de.



Anton Lundin Pettersson poserar med två av skolan Kronans elever i en korridor, innan han går för att hugga ihjäl ytterligare en person.

Samtidigt kommer läraren Nazir Amso, 42, fram och försöker ta av­ Lundin Pettersson hans mask.

Lundin Pettersson hugger Nazir i magen.

Det kommer att ta månader på sjukhus innan Nazir dör. Han kommer sakta börja bli bättre. Hans familj hoppas att han ska få komma hem till jul när hans tillstånd plötsligt försämras och han dör på sjukhuset en eftermiddag i december.



Men det vet ingen då när Anton Lundin Pettersson marscherar vidare genom skolan och bort mot ett stängt klassrum.

Han knackar försiktigt på dörren.

Där inne sitter 15-årige ­Wahed.

När dörren öppnas ser han en mörkklädd man. Mannen är helt tyst. Från hans hörlurar strömmar hög musik. Vittnen beskriver den som "skräckmusik".

"Dead I am the sky, watching angels cry

While they slowly turn, conquering the worm"

– Plötsligt sticker den mörkklädda personen sitt svärd i magen på mig. Det går så fort så jag hinner inte känna någon smärta, säger Wahed efteråt.

Det blöder från Waheds mage. Svärdet har träffat bukspottkörteln, mjälten, vänster lunga och armen.

Han får livshotande skador och blir kvar på sjukhuset i två veckor.



Samtidigt börjar panikslagna telefonsamtal strömma in till 112.

Det första registreras 10.08, två minuter efter att Lundin Pettersson kommit till skolan.

SOS Alarm: Hallå

Uppringaren: Hallå

SOS Alarm: Ja

Uppringaren: Jag är på Kronans skola, kom till skolan Kronan Trollhättan.

SOS Alarm: Vad är det vad är det för hjälp ni behöver, ambulans polis eller brandkår?

Uppringaren: Ja vi behöver polis och sjukvård

SOS Alarm: Ja vad är det som händer

Uppringaren: Ja vi har en galning här, som har huggit ner personal och…

* * * * *



Inne på skolan går allt nu snabbt. Rektor Denjo Mahic flydde som 19-åring från Mostar i forna Jugoslavien. Han kommer senare jämföra en händelse från kriget då en 12-årig grannflicka träffades av ett skott med som hände inne på Kronan.

Beväpnad med en bandyklubba springer han snabbt genom skolan och beordrar alla att låsa in sig i klassrummen. Barn och lärare barrikaderar dörrarna med allt de kommer åt: stolar bord, pärmar.

Den första polispatrullen är framme på Kronan klockan 10.17 – nio minuter efter att det första larmsamtalet kommer in.

– Det är ovanligt att vi är där så snabbt. Jag hörde direkt på det inre befälet när han ringde att det var något, han sa bara att det var någon på Kronan som hade svärd och kniv som stack lärare och elever. Jag sprang ut i korridoren och ropade så att alla slängde på sig vapen, säger kriminalkommissarie Thord Haraldsson.



Nazir Amso höggs ner av mördaren. Han dog efter en och en halv månads kamp på sjukhus. När patrullen kommer fram ligger Nazir Amso skadad på gräsmattan utanför entrén.

Nazir har försökt springa ifrån gärningsmannen men segnat ihop utanför entrédörrarna. Poliserna drar sina tjänstevapen och går in.

– När jag kom in kände jag en surrealistisk känsla. Det är så här vi övat. Det kändes som en dålig övning. Det är det här vi tränat på. Alla utbildningar vi gått i pågående dödligt våld, säger den första polisen på plats.

På golvet innanför dörren ligger två svårt skadade personer, elevassistenten Lavin, 20, och eleven Ahmed, 15.

Uppe i en loftgång går Anton Lundin Pettersson. Han liksom marscherar, beskriver poliserna.

– Stanna. Släpp svärdet! ropar poliserna.

Men han fortsätter gå mot dem.

De skjuter.

”Suicide by cop” kallas det. Gärningsmannaprofilgruppen skriver senare att det var det som var hans mål – att bli dödad av polisen.

Anton Lundin Pettersson hinner inte säga mycket mer än sitt namn innan han dör. LÄS OCKSÅ Poliserna som stoppade mördaren berättar



Polisen är snabbt på plats vid skolan. Foto: TT NYHETSBYRÅN

* * * * *



Lite är känt om Anton Lundin Pettersson och varför han valde att skriva ett avskedsbrev och sedan ta bilen till Kronan, en skola för barn i åldrarna 6–15 år, beväpnad med svärd och kniv.

Gärningsmannaprofilen som gjorts av honom visar att han agerat helt ensam. Att han före dådet inte pratat med någon om vad han planerade att göra.

Polisen konstaterar efteråt att han valde Kronans skola just för att många elever där har invandrarbakgrund. Det enda motiv man kunnat hitta till attacken är att det handlar om ett hatbrott.

– Att han gjorde som han gjorde kom som en chock för alla som kände honom och som förhördes. Han skrev i avskedsbrevet att han inte var nöjd med invandringspolitiken och såg sig tvingad att agera och det var det, säger Thord Haraldsson. LÄS OCKSÅ Broderns hyllning till Lavin: ”Nu kan han se vad jag gör”

Efter dådet, i förhör med vänner till Lundin Pettersson, kunde ingen minnas att han verkat särdeles politiskt engagerad eller öppet rasistisk.

Han drog ett och annat rasistiskt skämt ibland, kallade slöjbeklädda kvinnor för ”påskkärringar” säger en gammal vän, men det stannade ofta där.

– Det var sådan skämt som kastas runt ibland kompisar och det var inte något jag tänkte på vid den tiden, säger en vän till Lundin i förhör.

I själva verket, när polisen sedan går igenom hans dator, ser man att Anton Lundin Pettersson konsumerat mycket texter och filmer med rasism, islamofobi och nazism.

”Vår bedömning är att Anton kopplat egna upplevda misslyckanden till invandringen och att han vänt sin besvikelse, oro och aggressivitet mot samhället som enligt honom under en längre tid gjort felakriga prioriteringar av människor med behov av stöd. Personer med invandrarbakgrund har enligt honom blivit kollektivt medskyldiga i detta”, skriver gärningsmannaprofilgruppen.

Kronan och Sverige sörjer offren för attacken. Foto: JOACHIM NYWALL

* * * * *



Ett år har gått i dag sedan tre personer mördades. Bilderna från förundersökningen visar en skola, precis som hundratals andra skolor runt om i Sverige, med långa korridorer och rader av elevskåp utmed väggarna, men med blodpölar och blodstänk på de ljusa plastgolven.

Det mesta ser ut som vanligt i dag, som före attacken. Men i ett av rummen finns en stor väggmålning som kom till på initiativ av eleverna.

Tre vita duvor flyger mot en stor sol.