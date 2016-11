Smugglarnas misstag blev deras fall

Den 30 mars i år togs tre män på bar gärning av polis när de landade med ett plan av modellen Cessna 172R Sky på en liten flygplats i Vallåkra, Helsingborg. Med på resan fanns en väska med 18 kilo kokain. Idag åtalas de vid Lunds tingsrätt för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott.

Smugglarna trodde att de hade en vattentät plan. Enligt åtalet mot dem flög smugglarna till Holland under täckmanteln att det var frågan om en nöjesresa för flygentusiaster. Vid 8-tiden på morgonen lyfte smugglarna, en 46-årig man med 43-årig man, från en liten flygplats i Småland.

Planet styrdes mot Holland och där landade de på en liten flygplats i Drachten. När de har landat åkte 43-åringen in till centrum och mötte en annan man. Mannen hade med sig en stor blå/grå resväska på hjul. I förhör har 43-åringen sagt att den okände mannen skulle följa med vidare på flygturen men att han ångrade sig i sista stund. LÄS OCKSÅ PLUS Bildextra: Tullens galnaste tillslag

Skyllde på förlossning

När det var 200 meter kvar till planet ska mannens telefon ha ringt. Han säger att det är hans fru som ska föda och beklagar att han inte kan följa med. Enligt 43-åringen ska mannen då ha bett honom att ta med väskan till planet – han skulle komma själv senare.

Personal på flygplatsen lägger märke till de båda svenskarna som kom med Cessna planet när de glömmer att betala flygplatsavgiften. När avgiften är erlagd och männen ska lyfta ser de hur en av männen tar ombord en stor resväska. Då fattar de misstankar om att svenskarna gör något olagligt. De tar kontakt med svensk polis.

Försökte lura polisen

Svensk polis följer sedan planets rutt till Sverige. På väg mot Sverige ändrar piloten plötsligt destination. Han skyller på dåligt väder och vill ha tillåtelse att landa på en sydligare flygplats. Det är, enligt åklagaren Stefan Gradler, en avledningsmanöver. Väderförhållandena var inte dåliga. Dessutom hade deras kumpan - en 38-årig man kört ut till den nya flygplatsen för att möta dem.

Polis följer hela flygrutten och finns på plats vid Enoch Thulins flygplats i Vallåkra när planet landar. De två männen i planet och en kumpan som anlänt med bil grips på bar gärning.

Värt en förmögenhet

Männen riskerar långa fängelsestraff. Detta på grund av den stora mängd narkotika de ska ha tagit in i landet. 18 kilo kokain är värt mellan 16 och 18 miljoner kronor. Åklagare Stefan Gradler menar dessutom att partiet hade kunnat säljas för mer.

– Det var så koncentrerat att det hade gått att späda ut både en och två gånger. Så de hade troligtvis fått ut ännu mer pengar för det, säger Stefan Gradler.

Aftonbladet är på plats i Lunds tingsrätt under tisdagen och bevakar rättegången.