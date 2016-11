Skulle vräkas – då anlade han sju bränder

– Det handlar ju om att sätta skräck i Familjebostäder, sa mannen själv under förhör.

Domen mot den 51-årige mannen föll i dag i Göteborgs tingsrätt.

Mannen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, enligt domen som meddelades klockan 11 i dag. Han ska även betala skadestånd till tjugo målsägande.

Det var morgonen den 9:e juni som bland annat ledande personer i bostadsbolaget Familjebostäder utsattes för flera bränder.

Det fösta SOS-samtalet kom vid 04-tiden på morgonen:

”Det har varit fråga om användande av motorbensin som orsakat ett mycket hastigt brandförlopp och flera av målsägandena har talat om explosionsliknande bränder”, skriver rätten i dagens dom.

Under en och en halv timme brann lägenheter, villor och bilar i Göteborg. Bränderna var anlagda med bensin som kastats in genom brevinkasten eller hällts ut på fasader och in i bilar.

Hällde bensin över vd:n

Snabbt kunde en misstänkt gripas. Det visade sig vara en 51-årig man som samma morgon skulle avhysas från sin lägenhet efter att han under en lång tid misskött sig.

Målet för hans bränder var grannar och anställda inom Familjebostäder.

Vd:n för Familjebostäder fick bensin hälld över sig när han konfronterade gärningsmannen.

– Här ska du få, ropade mannen när han kastade bensinen.

Vd:n säger i förhör att han blev oerhört rädd och fruktade för sitt liv.

En 70-årig granne till den åtalade mannen fick bensin hällt genom sitt brevinkast. Hon berättade under rättegången hur branden påverkat henne:

– Jag mår fruktansvärt dåligt. Jag har blivit misstänksam mot allt. Jag har slutit mig inom mig själv.

Planerade fler bränder

Mannen förklarade tidigt i förhör med polisen att det hade kunnat gå betydligt värre än de omfattande materiella skador som blev resultatet.

– De inblandade ska vara väldigt glada att de lever, sa mannen i förhör.

– Jag hade tänkt döda ett antal människor först. Skjutvapen.

På polisens fråga om han är missnöjd med Familjebostäder svarar han:

– Det är en underdrift. Jag är hatisk.

Han säger i förhör att han hade planerat bortåt tjugo attentat till.

– Men som sagt, jag avbröt för att jag kände att… Nej, jag vet inte. Jag fick en känsla bara att det räckte. Jag vet inte varför, för det fanns ju ingen anledning att avbryta egentligen.

Allvarlig psykisk störning

Mannen åtalades för fyra fall av grov mordbrand, tre fall av mordbrand, och tre fall av grov skadegörelse.

I domen skriver rätten att minimistraffet för mordbrand är 6 års fängelse och att det samlade straffmätningsvärdet för de gärningar 51-åringen nu fälls till ansvar för uppgår enligt tingsrätten till 14 års fängelse.

En rättspsykiatrisk undersökning visar att han led av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället samt vid undersökningen. Med hänsyn till det bestämdes påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.