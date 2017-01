Totalsvängningen: Väljarnas nya agenda spelar SD i händerna

Väljarna tycker i dag att andra frågor toppar den politiska dagordningen än de gjorde i valet.

Den nya agendan överensstämmer med Sverigedemokraternas. Men inte med regeringens.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Patrik C Österberg / IBL

Aftonbladet/Inizio frågar regelbundet de svenska väljarna om vilka politiska frågor de tycker är viktigast just nu. Den nya undersökningen visar att listan i dag toppas av helt andra frågor än strax före valet 2014.

Då tyckte väljarna att de två viktigaste frågorna var utbildning och skola och sysselsättning och jobb. Nu är det flyktingar och invandring och lag och ordning.

Då liksom nu hamnar sjukvåden på tredje plats på väljarnas viktigast-lista.

De som tycker att flyktingar och invandring är viktigaste frågan har ökat med hela 24 procentenheter sedan valet. De som tycker att lag och ordning är det har ökat nästan lika mycket, med 22 procentenheter.

Skolan och jobben mindre intressanta

De väljare som anser att utbildning och skola och sysselsättning och jobb har tvärtom blivit betydligt färre. Minskningen är åtta respektive 16 procentenheter.

Det finns rationella förklaringar till att väljarnas dagordning ser annorlunda ut nu än i samband med valet. Efterdyningarna av det globala finanskrisen har till sist klingat av. Ekonomin går bättre än i de flesta jämförbara länder och arbetslösheten minskar. Inte radikalt, men lite grann.

I stället har effekterna av flyktingkrisen och den utbredda gängbrottsligheten blivit mest angelägna för väljarna. Svårigheten att få bostäder till flyktingarna, trängsel i skolorna och grovt våld som drabbar helt oskyldiga, som nyligen mördade Ahmed, 16, i Malmö , kräver insatser.

Spelar SD i händerna

Väljarnas nya agenda sammanfaller med Sverigedemokraternas . SD tycker också att flykting och invandring och lag och ordning är de viktigaste politiska frågorna. Man skulle alltså med fog kunna misstänka att väljarnas nya preferenser spelar Sverigedemokraterna i händerna.

Detta är ännu ett styrkebevis för SD som stärkt sin position bland väljarna rejält den senaste tiden.

Väljarnas viktigaste frågor ligger också nära Moderaterna efter Anna Kinberg Batras kursomläggning av sitt partis prioriteringar.

S och MP går i otakt med väljarna

Däremot har frågorna som är viktigast för regeringen halkat ner på listan. Utbildning och skola och sysselsättning och jobb låg etta och två i i valet som gjorde att Socialdemokraterna återerövrade regeringsmakten. Nu ligger de på plats fyra och fem och intresset har minskat kraftigt.

Lika illa är det för Miljöpartiet. I samband med valet låg miljön på en delad femteplats på väljarnas dagordning. Nu ligger den på en delad sjundeplats. Bara 12 procent av väljarna tycker att miljön och klimatet är en av de viktigaste politiska frågorna.

Det indikerar att den sittande regeringen kommer att ha en uppförsbacke i den kommande valrörelsen. De tycker andra frågor är viktiga än väljarna. Det är en marsch i otakt som i längden kommer att kosta på.

Det förefaller dock som regeringspartierna förstått att det är nya bud som gäller nu. I förra veckan gjorde Stefan Löfven (S) och Gustav Fridolin (MP) ett gemensamt utspel om hårdare straff, bland annat för att bära runt handgranater. Men det skorrade lite falskt i Fridolins mun.

Så gjordes undersökningen: Den är gjord på uppdrag av Aftonbladet in om ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. 1 360 personer över 18 år intervjuades via webben mellan 6 och 10 januari 2017. Frågan som ställdes gällde vilka politiska frågor som är viktigast just nu. Flera svarsalternativ var möjliga.

