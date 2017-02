Det är nog nu!

Vi måste resa oss mot våldsdåden

Det här är verkligheten i Malmö.

Här går 18-åringar i skottsäkra västar. Här skjuts uppenbart oskyldiga 16-åringar i huvudet på busshållplatsen. Här sitter en 15-åring häktad för mord på öppen gata.

Så kan det inte fortsätta. Samhället måste resa sig.

Foto: KRISTER HANSSON

Titt som tätt lägger regeringen förslag om skärpningarna av lagarna mot grova våldsbrott. Hittills har det inte haft någon effekt. Skottlossningar på öppen gata skördar alltfler dödsoffer och svårt skadade.

En av de värst drabbade områdena är Malmö. Hittills i år har fem skottlossningar på gatan lett till tre dödsfall, en mycket svårt skadad och en skadad. Den sistnämnde är en 18-årig pojke som tillgripit den mycket ovanliga skyddsåtgärden att klä sig i skottsäker väst när han går ut. Det kan ha räddat hans liv.

Det är inte klokt. Vi kan inte ha ett samhälle där 18-åringar tar på sig skyddsvästen när de går ut.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) talar om gängkrig och vill höja straffen och införa husarrest . Daniel Vesthav på Brottsförebyggande rådet, Brå, tycker att gängkrig är en felaktig beteckning. Kriminella nätverk tycker han är en mycket bättre.

Enligt honom har många av de senaste årens dödsskjutningar ofta börjat med en närmast bagatellartad konflikt, exempelvis att någon pratat med någon annans flickvän för länge. Den kränkte och hans polare reaktion blir våldsam och bagatellen slutar med att någon dör eller skadas.

Men våldet, och döden, kan drabba även helt oskyldiga. Antingen för att de råkar komma i vägen för kulorna eller för att gärningsmannen helt enkelt tar fel på person .

Så kan vara fallet med 16-åriga Ahmed som sköts till döds, bland annat genom ögonen, på en busshållplats i Malmö tidigare i år. Han har ingen känd kriminell historia och polisen har ännu ingen misstänkt.

Så kan också vara fallet med den vaktmästare som röjde snö i Malmö i förra veckan. En 15-åring är häktad misstänkt för att ha avlossat skotten. Snöröjaren vårdas för livshotande skador.

Vi kan aldrig acceptera att tonåringar som väntar på bussen mördas. Eller att en person som är ute och arbetar kanske aldrig blir människa igen för att ung kille med skjutvapen sannolikt blandat ihop honom med en annan.

Men Anders Ygeman vill inte bara höja straffen. Han vill också att flera myndigheter styr om en del av verksamheten för att få bukt med det grova våldet. Och att allmänheten slutar att göda den organiserade brottslighet genom att exempelvis betala orimligt låga priser för vissa tjänster som hårklippning.

Men det saknas något i regeringens strategi. En av den förre brittiske premiärminister Tony Blairs mest kända slogans handlade om att han ville bekämpa brott men också brottens orsaker (fight crime and the causes of crime).

Ju längre ner på den sociala stegen en person står desto troligare är det att personen begår brott. Män i betydligt högre grad än kvinnor. Det är i storstädernas havererade miljonprogramsområden som de unga männen lär sig att det finns åtminstone en karriärväg som står öppen för dem, kriminalitet.

Om regeringens hårdare straff-taktik ska bli något mer än ett otillräckligt plåster på ett störtblödande sår är det mot dem stöten måste sättas in. Mot skolorna, fritidsverksamheten, föräldrarna och alla andra inblandade i pojkarnas uppväxt. Ett långsiktigt jobb men ett nödvändigt.

Annars kommer det att fortsätta i den här stilen. Att 18-åringar går ut klädd i skyddsväst och 16-åringar skjuts till döds på busshållplatsen.

Det kan vi aldrig acceptera för det är inget alternativ faktum. Det är verkligheten. Samhället, och det inkluderar dig och mig, måste resa sig. Det är nog nu.

Våldsdåd i Malmö i år

12 februari: En man i 20-årsåldern skjuts ihjäl utanför en thairestaurang i Möllevångstorget, enligt uppgifter till Aftonbladet skjuts han i huvudet. Flera ger sig från platsen efter skjutningen. Ingen är gripen för dådet.

8 februari: En vaktmästare som skottar snö skjuts i ett bostadsområde. Han har fortfarande livshotande skador. En 15-åring är häktad för dådet på den högre misstankegraden.

21 januari: En 18-årig man skjuts med flera skott och skadas allvarligt. Han räddas troligen till livet av att han bär skyddsväst. Ingen misstänkt är gripen.

12 januari: En 16-årig pojke skjuts ihjäl vid en busshållplats i Rosengård och dör omedelbart. Ingen misstänkt är gripen.

3 januari: En man avlider efter skottlossning i statsdelen Fosie.