KD lämnar förhandlingar om försvaret

Kristdemokraterna lämnar försvarsförhandlingarna.

Det berättade partiledaren Ebba Busch Thor vid en pressträff i dag.

– Viljan finns inte hos regeringen, då är det inte någon mening att fortsätta förhandlingen, säger Ebba Busch Thor.









1 av 3 | Foto: Jonas Ekströmer/TT

Under politikerveckan i Almedalen hotade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra att lämna försvarsförhandlingarna.

Försvarsuppgörelsen slöts mellan S, MP, C, KD och M våren 2015. Så sent som i våras presenterade partierna en överenskommelse att tillsätta 500 extra miljoner kronor under 2017. Sedan dess har partierna fortsatt samtalen.

Nu gör i stället Kristdemokraterna slag i saken och hoppar av samtalen.

”Behövs 10 miljarder”

KD menar att det behövs 10 miljarder kronor under de kommande tre åren, dels för att klara uppdragen i den tidigare försvarsuppgörelsen, dels för ytterligare förstärkningar.

– Vi har gjort bedömningen att det är i storleksordningen 10 miljarder som krävs de kommande tre åren för att kunna uppfylla det vi kom överens om i den tidigare försvarsuppgörelsen, men också kunna ge en något högre förmåga och för att kunna ge en större långsiktighet för försvaret.

Nu menar man att det saknas en vilja till långsiktighet och ser det som orimligt att komma överens på en för KD rimlig nivå.

– Vi står flera miljarder ifrån varandra, vi och regeringen. Det har blivit en ringdans i många möten under det här året. Det är inte konstruktivt längre, därför lämnar vi.

Fortsätter regeringen förhandla med de andra Allianspartierna?

– Det får de andra svara på, hur de kommer att agera.

Har ni inte större möjligheter att påverka försvarspolitiken i de här förhandlingarna än utanför?

– Uppenbarligen inte, det är vår bedömning. Vi har haft många möten och det har handlat om att regeringen vill hålla nere nivåerna. Vi måste diskutera vilken fråga det svenska försvaret ska ha. Det intresset verkar inte finnas.

C och M följer inte efter

Vad var det som fick bägaren att rinna över?

– Det har gått två månader över sommaren där regeringen haft möjlighet att återkomma med ett ansvarsfullt bud och större långsiktighet för det svenska försvaret. Man har valt att inte göra det och vi står flera miljarder ifrån varandra.

Men både Centerpartiet och Moderaterna kommer att stanna kvar i förhandlingarna med regeringen.

M:s försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark säger att partiets ambition är att både få till ytterligare satsningar både på kort och på lång sikt.

– Därför har vi också varit med och fört samtal inför budgeten för 2018. Vi lyckades få ut 500 miljoner i vårändringsbudgeten och vår ambition är ytterligare satsningar som stärker svensk försvarsförmåga. Om vi kommer att lyckas eller inte vet vi inte ännu, för samtalen pågår.

Under Almedalsveckan i somras hotade M med att lämna samtalen om inte minst två miljarder kronor mer till satsas på försvaret i höstens budget. Det är ett bud man står fast vid.

Hultqvist besviken

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson (C), säger att partiet kommer att fortsätta samtalen.

– Vi fokuserar på att landa i en bra överenskommelse. Vi är med och tar ansvar för landets säkerhet. Vår ambitionsnivå är att se till att Försvarsmakten och det civila försvaret får ett påtagligt tillskott, säger han.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger i en kommentar till TT att han är besviken på KD. Han påpekar att det i förhandlingar av det här slaget handlar om att man "måste ge och ta".

– VI har lagt ner mycket tid på att ta fram underlag för beslut, säger Hultqvist.

Han vill inte gå in på hur pass stort gapet är mellan de tio miljarder som KD vill ha under de kommande tre åren, och de summor som nu diskuteras.

– Vi diskuterar mångmiljardbelopp men jag vill inte gå in på några detaljer, säger han.

Liberalernas försvarspolitiske talesperson tror att Moderaterna och Centerpartiet snart kommer att följa efter.

– Jag tror att Moderaterna och Centern väljer att följa Kristdemokraternas intiativ här. Om de gör det i dag eller inom kort kan vi låta vara osagt. Men den nu pågående prövningen av regeringens förtroende är något som pekar i den riktningen, säger Allan Widman.