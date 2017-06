Ex-ministern kräver mer i fallskärm

Den förre bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) är indragen i en rättslig tvist med Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Han är beviljad 15 000 kr i månaden från och med maj – men ifrågasätter beslutet och kräver det dubbla.

– Jag borde beviljats garantiunderlaget 30 532 fr.o.m maj 2017, skriver Mehmet Kaplan i sin överklagan till Förvaltningsrätten.

Den förre bostadsministern Mehmet Kaplan avgick under uppmärksammade former under våren 2016, Detta efter att han deltagit i en middag där även högerextrema Grå Vargarna fanns närvarande och också gjort jämförelser av Israel med Nazi-Tyskland.

Efter avgången fick Mehmet Kaplan fram till den 28 april i år ett avgångsarvode efter sin ministerperiod på 127 000 kronor i månaden. Hittills i år har han fått 452 967 kronor.

Men han har nu också rätt till en inkomstgaranti från sina år som riksdagsledamot och det är denna ersättning som det nu blivit rättslig tvist om.

Vill ha 30 000 i månaden

Mehmet Kaplan menar att han har rätt till dryga 30 000 kronor i månaden från och med maj i år, då hans statsrådspension upphörde.

Statens tjänstepensionsverk räknar däremot på helåret och menar att de 452 000 kronorna från statrådsarvodet är just en inkomst. Därmed minskar ersättningen som var kopplad till hans riksdagsplats till 15 566 kronor. Denna summa ska han då också få retroaktivt utbetalt från och med januari.

Tvisten handlar nu om hur regelverket ska tolkas.

”Jag menar att jag inte borde ha beviljats 15 566 kr/månad från och med januari inklusive en retroaktiv utbetalning från januari till april 2017. Jag borde i stället beviljats garantiunderlaget 30 532 fr.o.m maj 2017”, skriver Mehmet Kaplan i sin överklagan till Förvaltningsrätten.

Unikt scenario

Men SPV håller inte med.

– Inkomstgarantin ska minskas om den ersättningsberättigade uppbär förvärvsinkomster m.m. Endast i de fallen som inkomstgaranti är beviljad del av år, exempelvis under november och december efter ett riksdagsval, finns en särreglering. (...) Den bestämmelsen är inte tillämplig i ärendet avseende år 2017 eftersom inkomst-garanti är beviljad för hela kalenderåret. Något stöd i övrigt för att undanta inkomster kan SPV inte finna, skriver juristerna på SPV i sitt svar till förvaltningsrätten.

Om förvaltningsrätten går på Mehmet Kaplans linje skulle han totalt, med alla arvoden inkluderade, få ut 697 000 kr under året – drygt 57 000 kronor mer än om SPV:s beslut står sig.

Mehmet Kaplan har inte gått att nå för en kommentar.

