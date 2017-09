SD-topp i Skåne köpte nazistböcker

SD-politikern Tommy Nilsson har köpt nazistlitteratur och nazistmusik från en vit makt-sajt, skriver Dagens ETC .

För en månad sedan beställde han böckerna ”Dog verkligen sex miljoner?” och Adolf Hitlers ”Mein Kampf”.

Nillson var fram till nyligen även nämndeman i hovrätten i Skåne.

Foto: Sverigedemokraterna ​Tommy Nilsson.

Tommy Nilsson är är lokalpolitiker för Sverigedemokraterna och representerar partiet i Vellinge kommunfullmäktige. Han var även förstanamn i Höllvikens församling i valet till kyrkofullmäktige, vilket innebär att han enligt de preliminära valresultaten kommer representera SD där.

Utöver uppdragen är han chefsadministratör för SD i region Skåne.

Fram till den första augusti var han nämndeman i hovrätten över Skåne och Blekinge. Tidigare har han även varit nämndeman i förvaltningsrätten i Skåne.

Fö en dryg månad sedan, den 15 augusti, beställde han böcker från vit makt-affären Midgård, skriver Dagens ETC. Midgård sympatiserar öppet med Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Nazistmusik och nazistlitteratur

Tommy Nilsson beställde Adolf Hitlers ”Mein Kampf” och den förintelseförnekande boken "Dog verkligen sex miljoner?" av Richard Verrall. Han har även köpt en skiva av nazistbandet Pluton Svea, skriver Dagens ETC. Tidningen har tagit del av uppgifter från Midgårds kunddatabas, som läckt ut via en hackargrupp som kallar sig No front Friday.

Aftonbladet har tagit del av delar av det läckta materialet. Där framgår att Tommy Nilsson även beställt fem skivor och en dvd av det nationalistiska bandet Ultima Thule.

Aftonbladet har utan framgång sökt Tommy Nilsson.