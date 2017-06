Samlar pengar till svältande – hyllar IS och uppmanar till jihad

Bakom en svensk välgörenhetsorganisation står flera terrorsympatisörer.

En av dem sprider manualer om hur man dödar otrogna i väst, och uppmanar till att skänka pengar till ”islams soldater”.

”Jihad med ens pengar är lättare än jihad med kroppen”, skriver han till sina följare.













”Låt Gud vägleda alla våra bröder i de otrognas land till att resa sig upp och skapa terror i de otrognas hjärtan. För ni är verkligen välsignade som lever mitt bland de otrogna, som kan attackera dem inifrån och orsaka dem verklig skada, så res er mina bröder, res er!” (översättning från engelska)

Manualen från terrorgruppen IS med titeln ” Advice to those who cannot come to Sham” uppmanar de muslimer som inte kan ta sig till Syrien för jihad att i stället genomföra terrorattentat i sina egna hemländer. Ett särskilt kapitel handlar om att döda de ”otrogna”, ett annat förklarar under vilka omständigheter som det är tillåtet att döda kvinnor och barn:

”Att döda kvinnor, barn och äldre är otillåtet om det inte görs oavsiktligt och om det inte finns något sätt att separera dem (att placera ut en bomb i ett köpcentrum är till exempel tillåtet)” (översättning från engelska)

Manualen är en av flera liknande som en 23-årig man bosatt i Rinkeby distribuerar till sina följare.

Arbetar på flyktingboende

23-åringen arbetar på ett HVB-hem för ensamkommande barn utanför Stockholm. Han är också tolk och har under flera år varit aktiv inom dawah, en missionsverksamhet för islam. Men han är även IS-sympatisör och flitig distributör av jihadistisk propaganda.

På slutna chattar har han propagerat för terrorstämplade grupper som IS och al-Qaida, och diskuterat hur kvinnor ska kunna ta sig från Sverige till exempelvis IS.

”Okej bröder här ser ni vem vill hjälpa till?”, kommenterar han en kvinna som söker hjälp för flera andra kvinnor att resa.

Via appen Telegram har han också uppmanat följarna att ladda ner en manual för hur ”ensamvargar” och ”små celler” ska kunna planera och genomföra terrorattentat utan att avslöjas av myndigheterna:

”Ladda ner och spara i usb må Allah belöna dig!!!”, skriver 23-åringen och illustrerar manualen med två knivsymboler.

På samma sätt uppmanar han till att ladda ner ett nummer av al-Qaidas nättidskrift Inspire, med utförliga instruktioner om hur man går tillväga för att utföra riktade mord och bygga hemmagjorda bomber.

Ekonomisk jihad

På mannens arbetsplats, hemmet för ensamkommande flyktingbarn, arbetar även en annan person som är aktiv inom extremistiska kretsar. 23-åringen skriver dessutom på Telegram att han brukar besöka andra flyktingboenden. I ett inlägg uppmanar han sina följare att bistå med pengar så att kvinnorna på ett boende han besökt kan köpa slöjor för att kunna täcka sig.

Mannen sprider också, vid sidan om religiösa uppmaningar, länkar till jihadistideologer, antisemitism och hat mot shiamuslimer.

Ett par gånger på sin Telegramkanal lyfter han fram vikten av ”ekonomisk jihad”, och skriver att ”den islamiska armén är i större behov av pengar än soldater”, och att ”jihad med ens pengar är lättare än jihad med kroppen”.

Sedan ett år tillbaka bedriver 23-åringen också insamlingar av pengar som enligt honom går till behövande i Somalia .

I juli förra året registrerade han en välgörenhetsorganisation som ideell förening hos Statistiska centralbyrån. Föreningens adress går till 23-åringen. Via en hemsida och olika Facebookgrupper uppmanar föreningen troende muslimer att skänka pengar via Swish och bankgiro för vidare distribution till fattiga i Somalia och andra östafrikanska länder. Bilder och filmer som publiceras på föreningens sidor uppges visa hur till exempel pengar och mat överlämnas till behövande människor i Somalia.

Kopplingar till andra extremister

Enligt en bild på en handskriven lapp på Facebooksidan ska föreningen ha fått in över 26 000 kronor i donationer bara under mars månad i år. Någon annan dokumentation om insamlingarna redovisas inte.

Till verksamheten går att koppla ytterligare två personer som är aktiva inom våldsbejakande islamism i Sverige. Den ene är en 23-årig man som upprepade gånger har uttryckt sig positivt om IS på sociala medier.

”Må Allah stärka er och ge er seger”, kommenterade han exempelvis på en svensk IS-medlems Facebook i augusti 2014.

Den 27 april i år skrev 23-åringen på sin Facebook att han arbetar med välgörenhetsorganisationen och uppmanar människor att skänka pengar:

”Det är en obligation till oss mot våra syskon i islam som är i nöd”, skriver han.

Den andre IS-sympatisören som går att koppla till välgörenhetsorganisationen är en person som har bildat Facebookgruppen för föreningen. Han är, enligt uppgift, en 30-årig man från en förort utanför Stockholm.

Förnekar all inblandning

När Aftonbladet kontaktar 23-åringen för att ställa frågor om välgörenhetsorganisationen och IS-sympatierna förnekar han helt att han driver Telegram-kanalen. Detta trots att han skrivit sitt egna telefonnummer i forumet och att han publicerat en film där han förklarar syftet med kanalen.

– Jag har inget att göra med det där, jag använder inte Telegram, säger han.

Men du driver ju kanalen på Telegram?

– Ja, men jag vet inte vem som startade den. Jag använder Facebook, inte Telegram.

På den här kanalen distribuerar du dokument från Islamiska staten.

– Jag vet ingenting om det där. Vi stödjer inte någon grupp.

23-åringen säger sedan att han inte kan prata mer, han ber istället att få återkomma senare.

Aftonbladet har efter det upprepade gånger försökt få kontakt med mannen men han vill inte låta sig intervjuas.