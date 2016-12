”Det lyfter inte för M”

Moderaterna tappar väljarstöd för fjärde månaden i rad.

Men det går uppåt för Liberalerna och Jan Björklund, visar den nya mätningen från Aftonbladet/Inizio.

– Det lyfter inte för Moderaterna och Anna Kinberg Batra, säger Inizios analyschef Karin Nelsson.





Om det vore val i dag skulle Moderaterna få 21,6 procent av rösterna, visar en ny mätning från Aftonbladet/Inizio . Det innebär att oppositionsledaren Anna Kinberg Batras negativa trend forsätter. Hennes parti har tappat i varje mätning sedan augusti och backat med totalt tre procentenheter.

Karin Nelsson, analyschef på Inizio, säger att M under hösten tappat väljare till både Centerpartiet och Sverigedemokraterna.

– M har markerat hårt i migrationspolitiken och jobbat hårt med att profilera Anna Kinberg Batra som statsministerkandidat. Men det lyfter inte, det går snarare åt andra hållet, säger hon.

Som plåster på såren så ökar dock stödet totalt för de fyra Allianspartierna. De samlar 39,7 procent medan de tre rödgröna partierna har stöd av 37,4.

Högst för L sedan 2014

M:s partisekreterare Tomas Tobé är inte nöjd med opinionsutvecklingen för partiet.

– Vi hade en uppgång under våren men har under hösten gått tillbaka. Det är bra med en uppgång för Alliansen i denna mätning men Moderaterna behöver öka stödet för att bygga Sverige starkare och byta ut Stefan Löfven, säger han.

Inom borgerligheten så finns det dock andra ljuspunkter. Liberalerna , som länge haft dåliga opinionssiffror, ökar med 1,2 procentenheter och har nu stöd av 5,3 procent. Resultatet är under partiets valresultat, men samtidigt det högsta för L i Aftonbladet/Inizios mätningar sedan november 2014.

– Den uppgång vi ser är inte stor nog så att man kan prata om ett trendbrott. Men man kan konstatera att L, som legat under riksdagsspärren i våra mätningar, noteras för den högsta siffran på väldigt länge. Det sammanfaller med fokuset som varit på undersökningarna om skolresultaten, både Timss och Pisa. Det ser ut som att det är Jan Björklund som belönats för uppgångarna där, inte Miljöpartiet, säger Karin Nelsson.

Maria Arnholm, partisekreterare (L), vill inte slå fast att vinden har vänt.

– Att en enskild mätning går uppåt är alltid roligt, men vi behöver fler positiva mätningar för att vi ska veta om trendbrottet har kommit. Vi tror på vår politik för kunskapsskolan, ett starkare försvar och för att få fler nyanlända i jobb, säger hon.

S ökar för tredje månaden i rad

Även C:s positiva trend fortsätter. Samtidigt klarar Kristdemokraterna riksdagsspärren, för första gången sedan juni.

För Miljöpartiet fortsätter kräftgången. Partiet backar till 3,5 procent och skulle åka ur riksdagen om det vore val i dag.

Socialdemokraterna går framåt i mätningen, ökar för tredje månaden i rad och får 26,2 procent i Aftonbladet/Inizios mätning. De ligger dock fortfarande nästan fem procentenheter under valresultatet från 2014. Totalt samlar de två regeringspartierna i dag bara 29,7 procent.

SD tappar något och har nu stöd av 20,6 procent.