Prognos: Knappt 35000 asylsökande

Migrationsverkets siffror från tidigare i år ligger fast.

34 700 människor kommer att söka asyl i Sverige i år, spår man i en ny prognos.

Samtidigt planerar myndigheten att avgöra att avgöra cirka 95 000 asylärenden i år.

I dag presenterade Migrationsverket sin nya prognos över hur många asylsökande som man tror kommer komma till Sverige de kommande åren. Förra gången, i februari, hade man skrivit ned siffran för 2017 och enligt de mest troliga scenariot skulle 34 700 människor söka asyl i Sverige i år.

Dagens prognos visar att siffrorna ligger fast.

”Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari”, skriver man i ett pressmeddelande.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Det man kallar för ”planeringsantagandet”, det mest troliga scenariot ligger på 34 700 sökande. Det inkluderar omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland.

2015 tog Sverige emot cirka 163 000 asylsökande. Sedan dess har hårdare migrationspolitik i Sverige och överenskommelsen mellan EU och Turkiet gjort att siffran sjunkit kraftigt till en lägre nivå. Dessutom skriver Migrationsverket att gräns – och ID-kontrollerna i Sverige har påverkat.

För 2018 planerar Migrationsverket för 35 000 asylsökande som planeringsantagande.

Fler tar sig till Europa vid Medelhavsrutten

Samtidigt skriver myndigheten att det fortsättningsvis är många som vill ta sig in i Europa. I och med att den så kallade ”Balkanrutten” nu är stängd har ankomster via den centrala ”Medelhavsrutten”, via Italien, ökat med 45 procent i början av 2017 jämfört med samma tid förra året. Detta har dock inte påverkat Sverige i någon större omfattning.

Men fortfarande är det många som väntar på beslut i sitt asylärende. I prognosen skriver Migrationsverket att man planerar att avgöra cirka 95 000 asylärenden i år.

I en kommenterar säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket:

– Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året.