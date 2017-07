Lööfs skräck: Tvingas välja mellan SD och Löfven

✓ Om Alliansen är större än de rödgröna ska en Alliansregering bildas.

✓ Om Alliansen är större än de rödgröna, men mindre än S och SD tillsammans, ska en Alliansregering

bildas. Regeringen ska då försöka förhandla med S för att hålla SD

borta från inflytande.

✓ Om de rödgröna blir största block förhandlar C, tillsammans med hela Alliansen, med S. Hur den lösningen ser ut vill C inte gå in på. Man vill inte, som L, bilda en blocköverskridande regering.

✓ Om de rödgröna blir större och Alliansen inte håller ihop kommer C att gå i opposition. Hur de skulle

agera i en stats­ministeromröstning är oklart.