Löfven pressas om religiösa friskolor

Socialdemokraternas ledning vill skärpa reglerna kring religiösa friskolor, men inte förbjuda dem.

Men inför partikongressen i helgen ökar nu trycket på Stefan Löfven att gå hela vägen.

– Vi vill se ett förbud, det är fel att sortera barn utifrån religiös bakgrund, säger Elin Norén (S), ledare för kongressdelegationen från Dalarna.





När Socialdemokraternas partikongress inleds i Göteborg på lördag är frågan om religiösa friskolor en av de mest omdebatterade. Ämnet aktualiserades återigen i veckan när Kalla Fakta i TV4 avslöjade att barnen på en muslimsk friskola i Stockholm delades upp efter kön på skolbussen .

Statsminister Stefan Löfven reagerade med ilska .

– Jag tycker det är avskyvärt. Det hör inte hemma i Sverige. Här åker vi buss tillsammans oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man. Det här tyder på att vi har ännu mer att ta tag i vad det gäller segregation, sa han i tisdags.

Även V-ledaren Jonas Sjöstedt upprördes. Han är beredd att förhandla med andra riksdagspartier om att stänga ner alla religiösa friskolor, säger han till Expressen.

Diskussionen om ett förbud mot religiösa friskolor, 66 till antalet i Sverige, har funnits under många år. Dagens regler tillåter inte religiösa inslag under lektionerna, däremot under övrig tid som på raster och luncher.

I slutet av förra året beslutade Liberalerna att partiet ska verka för ett förbud mot nya friskolor på religiös grund. Men S-ledningen och partiledaren Stefan Löfven vill inte gå lika långt.

Kampanjar för ett förbud

Inför helgens kongress söker partistyrelsen i stället stöd för att man vill se "ett hårdare regelverk för religiösa friskolor" och för att "skärpa tillsynen för att säkerställa att all undervisning står fri från religiös påverkan".

Men frågan splittrar partiet. Nyligen gick 13 ledande socialdemokrater ut på DN Debatt och krävde att kongressen beslutar om ett förbud. Bland dem fanns både riksdagsledamöter och ordförandena i HBT-Socialdemokrater och S-kvinnor.

Dessutom har LO, arbetarrörelsens fackliga ben, varit tydliga med att man vill se ett förbud.

Det står redan klart att ombuden från Stockholms län, Göteborg och flera andra delegationer står bakom förbudslinjen. Även Olle Burell, skolborgarråd (S) i Stockholms stad, är inne på samma spår.

Det är även hela kongressdelegationen från Dalarna.

– Vår delegation stödjer ett förbud. Vi tycker det är fel att sortera barn utifrån religiös bakgrund. Vi vill ha ett system med en jämlik skola för alla barn, säger delegationsledare Elin Norén (S).

Hoppas på kompromiss

Hon tror på möjligheten att hitta en kompromiss med partistyrelsen.

– Vi kan kanske hitta en skrivelse om att skolan ska vara helt sekulär och jämlik på sikt, säger hon.

En annan av dem som kampanjar för ett förbud är Daniel Färm, kongressombud från Stockholms län.

– Skolan är inte till för att bedriva religiös påverkan, säger han.

Han kan dock tänka sig att kompromissa med skrivningarna för att få till ett förbud.

– Jag kan absolut tänka mig skrivningar som förtydligar rätten att bedriva frivillig religiös utbildning och undervisning utanför skoltid. Detsamma gäller möjligheten för enskilda elever att utöva sin tro på raster och dylikt, säger Färm.

Stefan Löfven har sagt att det inte är möjligt att helt förbjuda religiösa friskolor med hänvisning till skrivningar i Europakonventionen. Men förbudsivrarna menar att så inte är fallet och har hänvisat till delstater i Tyskland där religiösa inslag inte tillåts under hela skoldagen.

Stödjer partistyrelsen

Men det finns även de i partiet som stödjer S-ledningens linje, bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Där är riksdagsledamoten Thomas Strand ledamot i styrelsen.

– Jag är ingen agitator för religiösa friskolor. Men vi har samma uppfattning som partistyrelsen, att vi vill ha ett skärpt regelverk och tillsyn. Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter gör det svårt att förbjuda helt. Att undervisningen ska vara ickereligiös, men att det tillåts under övriga tid, tycker vi är en bra avvägning, säger han.

Beslut i frågan tas på tisdag, S-kongressens näst sista dag.

