Anklagas för samordnat kuppförsök mot Björklund











Tongivande liberaler anklagar en falang inom partiet för att ha iscensatt ett samordnat kuppförsök.

Syftet: Att avsätta Jan Björklund och ersätta honom med Birgitta Ohlsson.

– Det fanns en agenda och det fanns en plan, säger Anna Ågerfalk, ledamot i partistyrelsen och i Örebros partistyrelse.

Två av Liberalernas länsförbund meddelade i förra veckan att de tänker nominera Birgitta Ohlsson som partiordförande. Samma kväll sa Ohlsson i SVT:s Aktuellt vill bli ny partiordförande och att hon utmanar Jan Björklund .

Nu anser tunga representanter i de olika förbunden att nomineringarna kom till under mystiska former. Anna Ågerfalk är ledamot i Örebros läns styrelse och även ledamot i Liberalernas partistyrelse. Enligt henne lyftes partiledarfrågan under ett möte som egentligen skulle handla om strategier inför valet. Någon punkt som rörde partiledarfrågan fanns överhuvudtaget inte på dagordningen.

Ågerfalk lämnade mötet innan punkten avhandlats och fick först en vecka senare reda på att Birgitta Ohlsson nominerats.

– Det har fattats beslut i slutna rum för att få vissa länsförbund att snabbt fatta beslut. När det väl fanns nomineringar var det lättare för Birgitta att utmana, säger hon.

Avsäger sig uppdrag

Ågerfalk säger att hon förgäves försökte få till ett extra styrelsemöte för att avhandla frågan ännu en gång. Detta för att ge fler ledamöter möjlighet att närvara.

– Det var ett jättekonstigt sätt att hantera en fråga som man vet är kontroversiell. Det rimmar också illa med det som Birgitta och hennes anhängare vill ge sken av att de står för, en öppenhet och en dialog med medlemmar.

Från Uppsala län kommer liknande vittnesmål. Johan Enfeldt, styrelseledamot i distriktet, säger att partiledarfrågan kom upp på dagordningen mindre än en dag innan ett extra styrelsemöte skulle hållas. Den korta framförhållningen gjorde det omöjligt att förankra frågan med lokalföreningar i distriktet eller prata med Birgitta Ohlsson om kandidaturen, något som är en standardprocedur.

Under onsdagen avsade sig Johan Enfeldt sitt uppdrag som styrelseledamot.

”Har försökt skaka av mig ilskan”

”Jag har försökt att förlika mig med beslutet, att skaka av mig ilskan, men det går inte över. Jag vill inte vara en del av detta”, skriver han på sin blogg.

Vad vill du ska hända nu?

– Nu behöver vi få det här att handla om vår politik och få dem som ställer upp till partiledarvalet att prata om vad de vill göra för vårt parti. Det är bara då som vi kan ha en egentlig öppen process där vi diskuterar politik och inte bara personfrågor, säger han.

Johan Enfeldt vill inte själv kalla tillvägagångssättet för ett kuppförsök. Anna Ågerfalk anser däremot att det är ett koordinerat kuppförsök från flera håll.

– Det ser så ut, tycker jag.

Ordföranden för Liberalerna i Örebro län, Hendrik Bijloo, tillbakavisar uppgifterna om ett kuppförsök.

– Jag håller inte med om kritiken och att det skulle ha varit en kupp. Det var en klar majoritet som ville nominera Birgitta Ohlsson och det hade blivit samma resultat om det det hade varit ytterligare en omröstning, säger Hendrik Bijloo.

Även ordförande för Uppsaladistriktet, Malin Sjöberg Högrell, tillbakavisar kritiken om kuppförsök.

