Rekordsiffra för Annie Lööf

Centerpartiet får sitt högsta stöd sedan valet i nya mätningen från Aftonbladet/Inizio - 9,7 procent.

– Många håller med oss om att flyktingpolitiken har blivit allt för hård, säger partisekreteraren Michael Arthursson (C).

Samtidigt är SD näst största parti – före Moderaterna.

Sedan förra valet har tre av de borgerliga partierna tappat väljarstöd. Men det finns ett tydligt undantag i Alliansen - Centerpartiet . Under Annie Lööfs ledning har man vuxit sig allt starkare och trenden förstärks i årets första opinionsmätning från Aftonbladet/Inizio .

FAKTA Blocken Alliansen 39,4 (-0,3)

S+V+MP 37,0 (-0,4) Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten över 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2048 intervjuer under perioden 9 januari-17 januari och är genomförd som en webundersökning. Frågan som ställdes var:

”Vilket parti skulle du rösta på om det vore val i dag?” Läs mer

Den visar att C skulle få 9,7 procent av rösterna om det vore val i dag, den högsta siffran sedan valet 2014 där man fick 6,1 procent.

– De har lyckats attrahera nya väljargrupper, unga och urbana människor. Sedan ser vi att de tagit väljare från både Miljöpartiet och Moderaterna, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.

C:s partisekreterare Michael Arthursson säger att partiet, mer än förut, lagt krut på att diskutera frågor som är viktiga i folks vardag. Han nämner integration, otrygghet i vardagen och oro över välfärden och skolan som exempel. Dessutom tror han att Annie Lööfs ökade popularitet i folkdjupet är en faktor till ökningen.

”För hård flyktingpolitik”

C har en delvis annan inriktning och retorik när det gäller invandring än många andra partier. Även det tror Arthursson spelar in.

– Många håller med oss om att flyktingpolitiken har blivit allt för hård. Man gick för långt när man införde gränskontroller, id-krav och EU:s miniminivå när det gäller migrationspolitiken.

Han poängterar att ett starkare C leder till ökade chanser att påverka en eventuell Alliansregering efter valet 2018.

– Det kommer också innebära att vår syn på migration kommer få större genomslag, säger Arthursson.

Samtidigt fortsätter Moderaternas negativa trend som blev tydlig under hösten. Partiet backar för femte månaden i rad och har i dag har stöd av 21,3 procent, vilket är 3,3 procentenheter mindre än i augusti 2016.

Det innebär att M nu är mindre än Sverigedemokraterna, som går framåt med 0,9 procentenheter och landar på 21,5 procent.

SD tar andraplatsen

Det är andra gången under mandatperioden som Anna Kinberg Batras parti tappar andraplatsen, senast det skedde var i september 2015. Karin Nelsson på Inizio poängterar att förändringarna är små, men har ett symboliskt värde.

– Det finns en dramatik i att SD tar platsen som andra största parti. I samband med flyktingkrisen ökade SD väldigt kraftigt, men sedan minskade man i takt med åtstramningarna i flyktingpolitiken. Men under hösten har vi sett att de vunnit mark i flera viktiga sakpolitiska frågor. Det handlar om lag och ordning samt äldrevård, säger hon.

Stödet för regeringspartierna fortsätter att vara lågt. Socialdemokraterna har under hösten i praktiken legat still i opinionen. I januarimätningen har de stöd av 25,8 procent, långt under valresultatet. Miljöpartiet ökar något i mätningen och hamnar över riksdagsspärren.

Kristdemokraterna går i motsatt riktning och skulle åka ur riksdagen om det vore val i dag.

Mellan de traditionella blocken så leder Alliansen. Totalt samlar man stöd av 39,4 procent medan de rödgröna partierna får 37,0 procent.

