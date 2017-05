MP-ledningen: låt ensamkommande söka asyl igen





LINKÖPING. Miljöpartiets ledning säger fortfarande nej till kravet på en flyktingamnesti för ensamkommande barn.

I stället vill man att alla som kom under krisåret 2015 och fått avslag ska få en ny chans att söka asyl.

De som inte fått besked ännu men hunnit fylla 18 år skulle också inkluderas i förslaget - och ska enligt MP bedömas som barn när deras sak prövas.

En av de största stridsfrågorna på Miljöpartiets kongresss, som pågår i Linköping, handlar om flyktingamnesti för ensamkommande barn - att alla ska få uppehållstillstånd.

Under 2015 kom cirka 35 000 ur gruppen till Sverige. Runt 18 000 av dem har fått besked men långa handläggningstider har gjort att många av dem ännu inte fått besked kring sin asylansökan ännu eller hinner fylla 18 år innan deras sak prövas. Det innebär att chansen att få stanna minskar avsevärt.

Inför kongressen har MP:s partistyrelse yrkat avslag på amnestikravet. Men under kongressen har man insett att man riskerar att förlora striden och under lördagsmorgonen presenterade man ett kompromissförslag som man hoppas ska röstas igenom av ombuden.

Ensamkommande ska få söka asyl igen

Maria Ferm , ledamot i partistyrelsen och MP:s migrationspolitiska meddelade att partiledningen fortfarande är emot en amnesti. I stället vill man att MP ska verka för att en ny lag införs som innebär att de som kom till Sverige som ensamkommande barn under 2015 ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd.

Det handlar om alla de som fått avslag och fortfarande befinner sig i Sverige men även att de som i dag fyllt 18 år ska hanteras som barn när deras asylansökan väl prövas.

Det innebär att deras chanser att få stanna skulle öka markant.

– Enligt förslaget ska de som kom då få en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi gör detta eftersom vi ser att det är en fråga som engagerar många i partiet, säger Maria Ferm, ledamot i partistyrelsen och migrationspolitisk talesperson (MP).

Ferm menar att det är orättvist att långa handläggningstider ska avgöra om de ensamkommande ska få stanna.

– De barnen som var 16–17 år när de kom har varit tvungna att vänta på sina beslut i flera år eftersom handläggningstiderna har varit alldeles för långa. Hade det varit normala handläggningstider på några månader hade de hunnit få beslut och därmed varit minderåriga och fått stanna i Sverige. Med dagens regler skulle de få avslag på sina asylansökningar och drabbas av de långa handläggningstiderna på ett sätt som vi inte tycker är rimligt.

Ferm tonar dock ned möjligheterna för förslaget att bli verklighet, även om kongressen går på partistyrelsens linje.

– Vi skulle behöva se om vi kunde få gehör för det. Vi tror det skulle vara svårt, det är många partier som inte vill ta steg åt det här hållet.

”Svårt att leva i ovisshet”

Hon menar att förslaget skulle beröra ”många tusen” av de ensamkommande.

– Det kom 35 000 ensamkommande barn under 2015. Alla av dem väntas få beslut under det här året, men det har dragit ut väldigt mycket på tiden. Det är något som är svårt för unga människor, att leva i den typen av ovisshet under flera år.

Skrivningen som MP-ledningen söker stöd för lyder ”att MP verkar för att de som kom till Sverige som ensamkommande barn år 2015 ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd”.

Beslut i frågan fattas under helgen på MP-kongressen.