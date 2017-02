Går facket till mötes - slopar allmän visstid

Socialdemokraterna partiledning går facket till mötes och ska arbeta för att allmän visstid slopas.

Men trots det tror näringsminister Mikael Damberg (S) att anställningsformen blir kvar ett bra tag.

– I dagens parlamentariska läge finns det inte stöd för att gå så här långt. Men det blir en viktig fråga i valrörelsen, säger han.

Näringsminister Mikael Damberg. (S) Foto: MARCUS ERICSSON

Ända sedan Alliansregeringen införde allmän visstid, en ny tidsbegränsad anställningsform, har det varit ett rött skynke för många fackförbund. Men trots att Socialdemokraterna suttit vid makten sedan 2014 så finns anställningsformen kvar.

Inför årets S-kongress har Kommunal, det största LO-facket med cirka en halv miljon medlemmar, gjort det till sitt huvudkrav att allmän visstid ska slopas ur lagen om anställningsskydd.

Och nu går partiledningen facket till mötes. I de riktlinjer man lägger fram till kongressen står att S ska arbeta för att allmän visstid ska avskaffas.

Vill slopa allmän visstid

Näringsminister Mikael Damberg (S) lyfter fram det fortfarande finns stora problem på svensk arbetsmarknad trots att antalet heltidsanställda ökar.

– Över 400 000 kvinnor har tidsbegränsad anställning. Det gäller även 300 000 män. Det är människor som helt enkelt inte har tryggheten på jobbet. Därför ska vi socialdemokrater arbeta för att avskaffa allmän visstid.

Han slår ifrån sig kritiken att S har agerat saktfärdigt.

– Vi har i regeringsställning redan gjort en del saker. Sedan 1 maj 2016 har vi skärpt upp reglerna kring visstidsanställningar som gör att vi har en omställningsregel som innebär att vissa av dem övergår till tillsvidareanställning. Det var ett viktigt krav vi hade, inte minst i valrörelsen, att inte kunna stapla visstidsanställningar på varandra. Men nu menar ni att vi måste gå ännu längre.

Tror att det kommer ta tid

Allmän visstid infördes för att förenkla för arbetsgivare att ta in folk under begränsad tid och under produktionstoppar. Men enligt Damberg är anställningsformen problematisk.

– Vi tycker att tillsvidareanställning ska vara huvudregel på svensk arbetsmarknad men vi förstår att det finns skäl för arbetsgivare att hävda att man måste kunna jobba med tidsbegränsade anställningar. Men då tycker vi att allmän visstid har varit en form som inte varit så bra.

Han tror dock inte på någon verklig förändring på ett bra tag.

– I dag är det parlamentariska läget ganska knivigt för den här typen av frågor. Jag uppfattar inte att alla partier inser att det här är ett stort problem, att så många människor berörs av det. Min bedömning just nu är att det i dagens parlamentariska läge inte finns stöd för att gå så här långt som vi förslår. Men det blir en viktig fråga i valrörelsen.