Här är vinnarna – och förlorarna på vårbudgeten

▪ 1,4 miljoner pensionärer, med inkomster på mellan 10 833 och 25 000 kronor i månaden, får skatten sänkt med upp till 2 500 kronor per år, meddelade regeringen den 23 mars. Det innebär att 70 procent av alla över 65 får sänkt skatt. Som mest innebär det nästan 200 kronor extra i plånboken varje månad – för dem med en inkomst på 14 000 kronor i månaden.

▪ Sänkt skatt för dem med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Skattesänkningen uppges innebära sänkt skatt på cirka 1 500 kronor per år, eller cirka 120 kronor per månad, för runt 340 000 personer under 2018.

▪ Unga sommarjobbare: 10 000 sommarjobb ska skapas till unga i kommunerna. Därför avsätts 105 miljoner kronor för ändamålet i vårbudgeten, i en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. Unga som kan ha svårt att hitta sommarjobb själva ska prioriteras.

▪ Polisen ska få mer pengar, redan för 2017. En hög regeringskälla sa till TT i mitten av mars att polisen får mer resurser i tilläggsbudgeten för 2017.

▪ Regeringen föreslår att ytterligare 500 miljoner kronor avsätts till Klimatklivet – med fokus på elbilar. Pengarna går dock inte till privatpersoner utan till lokala investeringar.

▪ Utländska akademiker ska snabbare få sin utbildning bedömd och godkänd i Sverige och 22 miljoner avsätts för detta i vårdbudgeten. Pengarna går bland annat till Socialstyrelsen för att utfärda yrkeslegitimationer.