Här är vinnarna och förlorarna på vårbudgeten







Vårbudgeten som presenteras är väldigt försiktig. Så brukar det vara året före val.

Men enligt Swedbanks budgetprognos gynnas pensionärerna.

– Det är ingen slump. Det är förmodligen för att blidka pensionärerna som halkat efter, säger bankens privatekonom Arturo Arques.

LIVE-RAPPORTERING från budgetpresentationen

För hushållens ekonomi är förändringarna i de flesta fall inte så dramatiska.

– Det är väldigt lite som rör privatpersonernas ekonomi i vårbudgeten vad jag har kunnat se, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

För enpersonshushåll, ensamstående förälder och barnsfamiljer blir det i stort sett oförändrat eller i något fall en viss försämring.

”Ingen slump”

Störst förändringar, och det till det bättre, blir det för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning, pensionärspar samt garantipensionärer.

Enligt Swedbanks analys har svenskarna sedan 2003 fått allt mer i plånboken. Det har inte pensionärer och arbetslösa. Men nu vill regeringen gjuta olja på vågorna i form av sänkta skatter för vissa pensionärsgrupper.

– Det är ingen slump. Det är förmodligen för att blidka pensionärerna som halkat efter, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques .

Inte årets höjdpunkt

Experterna som Aftonbladet talat med är eniga om att vårbudgeten blir osedvanligt försiktig. De bästa korten sparar regeringen i stället till hösten, det är ju val nästa år.

– Man drar ner för att skapa utrymme för valfläsk, så tolkar jag det. Det blir bröd och skådespel nästa år i stället, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

▪ Pensionärer

1,4 miljoner pensionärer, med inkomster på mellan 10 833 och 25 000 kronor i månaden, får skatten sänkt med upp till 2 500 kronor per år, meddelade regeringen den 23 mars. Det innebär att 70 procent av alla över 65 får sänkt skatt. Som mest innebär det nästan 200 kronor extra i plånboken varje månad – för dem med en inkomst på 14 000 kronor i månaden.

▪ Sjukskrivna

Sänkt skatt för dem med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Skattesänkningen uppges innebära sänkt skatt på cirka 1 500 kronor per år, eller cirka 120 kronor per månad, för runt 340 000 personer under 2018.

▪ Unga sommarjobbare

10 000 sommarjobb ska skapas till unga i kommunerna. Därför avsätts 105 miljoner kronor för ändamålet i vårbudgeten, i en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. Unga som kan ha svårt att hitta sommarjobb själva ska prioriteras.

▪ Polisen

Polisen ska få mer pengar, redan för 2017. En hög regeringskälla sa till TT i mitten av mars att polisen får mer resurser i tilläggsbudgeten för 2017.

▪ Klimatet

Regeringen föreslår att ytterligare 500 miljoner kronor avsätts till Klimatklivet – med fokus på elbilar. Pengarna går dock inte till privatpersoner utan till lokala investeringar.

▪ Utländska akademiker

Ska snabbare få sin utbildning bedömd och godkänd i Sverige och 22 miljoner avsätts för detta i vårdbudgeten. Pengarna går bland annat till Socialstyrelsen för att utfärda yrkeslegitimationer.



▪ De som tjänar över 38 200 kr

80 000 fler personer hamnar över gränsen för statlig skatt, jämfört med de cirka 1,3 miljoner löntagare som betalar statlig skatt i dag. Den som 2018 tjänar över 38 200 kronor i månaden, motsvarande en årsinkomst på 458 800, ska betala statlig skatt. Gränsen för de som ska betala så kallad värnskatt, på ytterligare 5 procent, flyttas upp i takt med löneutvecklingen. Därför får de som tjänar över 55 100 kronor i månaden (661 400 kronor/år) betala värnskatt.

▪ De med privat sjukförsäkring

Privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas, men förslaget väntas först i höst. Den nya förmånsskatten införs från 1 juli 2018. I dag har 650 000 personer privata sjukvårdsförsäkringar. Runt sju av tio får den betald av arbetsgivaren, enligt SVT. Hittills har detta varit skattefritt.

▪ Utlandsboende som jobbar i Sverige

Skatten för utlandsboende med jobb i Sverige höjs från 20 till 25 procent.

▪ Småföretagare

De så kallade 3:12-reglerna styr hur stor del av inkomsterna delägare i småföretag kan ta ut som lägre beskattad kapitalinkomst. Regeringen föreslår att skatten nu höjs från 20 till 25 procent.

– De kommer få en rejält höjd skattesats, säger sparekonomen Joakim Bornold på Nordnet.

▪ De med tjänstebil

Regeringen vill göra om systemet med förmånsbilar och beskatta förarna mer. I det nuvarande systemet ingår värdet av trängselskatt i förmånsvärdet för alla som kör förmånsbilar. Förändringen skulle innebära att förarna skulle beskattas för värdet av trängselskatten, skriver TT.