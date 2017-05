Statistiken avslöjar: Ingen ökning av asylsökande

Ökningen av asylsökande efter de slopade id-kontrollerna har beskrivits som markant – vilket fått politiker att bli bekymrade.

Men Migrationsverkets siffror visar inte på någon ökning.

Första veckan efter att kontrollerna tagits bort kom det något fler än motsvarande period i april – men färre än motsvarande period i mars.

Id-kontrollerna på tåg, bussar och färjor för resande från Danmark till Sverige togs bort i torsdags förra veckan . Sedan dess har det kommit flera rapporter om att antalet asylsökande ökar.

Sydsvenskan skriver om ökningen och hänvisar bland annat till en topp i måndags då 112 personer sökte asyl.

– Jag kommer följa det mycket noga. Vi måste vara beredda att agera om situationen inte går att kontrollera, sa Moderatledaren Anna Kinberg Batra till Aftonbladet och tillade att hon tycker det är bekymmersamt att antalet asylsökande nu ökar igen.

Kommer fler i veckorna

Men enligt statistik som Aftonbladet begärt ut från Migrationsverket går det knappast att tala om någon större ökning. ”Toppen” på 112 personer i måndags är inte alls unik:

► Den 4 april, när id-kontrollerna fortfarande fanns, kom 121 personer.

► Den 28 mars kom 120 personer.

► Den 13 februari kom 126 personer.

► Den 17 januari kom 149 personer.

Generellt varierar antalet asylsökande som kommer till Sverige mellan några enstaka personer om dagen till strax över 100 personer om dagen. Det registreras oftast färre under helgerna än under veckodagarna.

För undersöka om det skett en ökning har Aftonbladet tittat på siffrorna den första veckan efter att id-kontrollerna togs bort, det vill säga torsdagen den 4 maj till onsdagen den 10 maj. Då kom det 434 asylsökande.

Motsvarande period i april (torsdag 6 till 12 april) kom det 425 personer. Motsvarande period i mars kom 435 personer – alltså fler än efter att id-kontrollerna slopats.

För tidigt att tala om ökning

Tittar man på hur många asylsökande som kommer en genomsnittsdag syns inte heller någon ökning.

Under de sju dagar som kontrollerna varit borta har det kommit i genomsnitt 62 personer per dag. Under hela april var genomsnittet 52 personer per dag, i mars var det 63, i februari 63 och i januari 63 personer per dag.

Migrationsverket anser inte att det går att slå fast att antalet asylsökande ökar baserat på den statistik som nu finns tillgänglig.

– Det är för tidigt för att dra den slutsatsen. Det som har uppmärksammats är att det skedde en ökning mellan fredag och måndag, men när vi tittar på statistiken bakåt ser vi ofta ett liknande mönster där fler ansökningar registreras i början av veckan och färre i slutet av veckan, säger Hannah Davidsson, presskommunikatör på Migrationsverket.

– Även veckorna kan skilja sig från varandra, vilket gör det svårt att dra en slutsats efter bara sju dagar.

Ser inga förändringar i systemen

Migrationsverket följer utvecklingen och tittar på flera faktorer som påverkar antalet asylsökande till Sverige, till exempel EU:s överenskommelse med Turkiet och migrationspolitiken i övriga Europa, men även den tillfälliga lagen i Sverige.

Går det att dra några slutsatser överhuvud taget när det gått en vecka sedan kontrollerna togs bort?

– Nej, det är för tidigt för att dra några slutsatser just nu.

Vad anser Migrationsverket om uppgifterna att antalet asylsökande ökar markant efter slopandet av id-kontrollerna?

– Att det är för tidigt. Det vi ser i våra system är antal asylansökningar som har kommit in och där ser vi alltså ännu inga stora förändringar så här långt.

FAKTA Så ser statistiken ut ✓ Så många kom den första veckan efter de slopade id-kontrollerna: 4 maj: 68 5 maj: 70 6 maj: 6 7 maj: 9 8 maj: 111 9 maj: 91 10 maj: 79 Summa: 434 ✓ Så många kom det motsvarande period i april: 6 april: 92 7 april: 56 8 april: 5 9 april: 6 10 april: 108 11 april: 89 12 april: 69 Summa: 425 ✓ Mars: 2 mars: 91 3 mars: 74 4 mars: 11 5 mars: 11 6 mars: 94 7 mars: 71 8 mars: 83 Summa: 435 ✓ Februari: 2 februari: 61 3 februari: 65 4 februari: 14 5 februari: 6 6 februari: 101 7 februari: 104 8 februari: 78 Summa: 429 ✓ Januari: 5 januari: 45 6 januari: 5 7 januari: 19 8 januari: 8 9 januari: 127 10 januari: 94 11 januari: 103 Summa: 401 Fotnot: Eftersom det är stor skillnad i antalet asylsökande mellan veckodagar och helger har jämförelsen gjorts på torsdag till onsdag, första veckan i varje månad. Läs mer

