Anna Kinberg Batras ultimatum till regeringen

VISBY. Moderaterna kräver minst två miljarder kronor mer till försvaret i höst.

Annars hotar Anna Kinberg Batra med att lämna försvarsuppgörelsen med regeringen.

– Jag tänker inte sitta och förhandla utan resultat, säger M-ledaren.





Moderaternas nyhet under Almedalen är ett hårt krav mot regeringen. Om det inte tillsätts minst två miljarder extra till försvaret redan i höst vill hon lämna försvarsuppgörelsen.

– De här förhandlingarna har inte gett de resultat som vi tycker att de behöver ge. Jag tänker inte fortsätta förhandla om att inte stärka försvaret, säger Anna Kinberg Batra .

Försvarsuppgörelsen slöts mellan S, MP, C, KD och M våren 2015. Så sent som i våras presenterade partierna en överenskommelse att tillsätta 500 extra miljoner kronor under 2017.

”Ingen minister ska gå säker”

Men resultatet av den överenskommelsen verkar alltså inte gälla längre.

– Vi är beredda att förhandla om det kan leda till att vi stärker försvaret men jag är inte beredd att förhandla utan att det når resultat. Det är ett politiskt budskap som jag vill att regeringen tar till sig, säger Anna Kinberg Batra.

Är det inte bra att det finns en blocköverskridande överenskommelse om försvaret, varför vill ni lämna det?

– Det är bra med en bred överenskommelse om det stärker försvaret, det är dåligt om det inte stärker försvaret. Jag vill vara tydlig med vad vi moderater vill.

I sitt Almedalstal upprepade Anna Kinberg Batra ett annat krav på regeringen – att den backar från förslaget om tre skattehöjningar. Annars hotar hon med att väcka misstroende.

– Ingen minister ska gå säker, sa M-ledaren.

Hotar med att väcka misstroende mot Magdalena Andersson

Efter talet underströk Anna Kinberg Batra att hon främst syftar på finansminister Magdalena Andersson.

– För mig som moderat är det tydligt att ansvaret för den ekonomiska politiken har finansministern... Backar de inte så ska vi inte utesluta finansministern, säger hon.

”Ingen minister ska gå säker” tolkar jag som att du kan väcka mot samtliga, även Löfven?

– Det jag tycker är aktuellt är de ministrar som är ansvariga. Ytterst ansvarig för skatterna är finansministern.