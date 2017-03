Alliansen tveksamma till C-förslag: Konstig förflyttning





Centerpartiet vill bryta ut delar av regeringens budget för att förhindra skattehöjningar.

I dag möttes Alliansen för att diskutera budgetfrågan närmare – men man är långt ifrån överens.

– Jag har svårt att se att vi skulle komma överens om att göra som C föreslår, säger en Allianskälla.

Sedan Decemberöverenskommelsen föll har Stefan Löfven ändå lyckats få tillräckligt med stöd för regeringens budget i riksdagen. Anledningen är att de fyra Allianspartierna inte har lagt ett gemensamt budgetförslag.

Om Sverigedemokraterna skulle rösta på ett sådant skulle regeringens budget falla och Löfven skulle få svårt att sitta kvar vid makten.

Men Allianspartierna är djupt splittrade i frågan. Moderaterna och Kristdemokraterna vill gå fram med en gemensam budget redan i höst, men Liberalerna och Centerpartiet vägrar.

De har kallat idén oansvarig och har samtidigt vänt sig emot att man i förlängningen skulle göra sig beroende av SD:s stöd.

– Jag vill inte slänga ut Sverige i politisk osäkerhet och politiskt cirkus, sa C-ledaren Annie Lööf efter att Anna Kinberg Batra (M) i januari meddelade att hennes parti ville se en gemensam Alliansbudget.

Vill plocka bort skattehöjningar

I förra veckan kom C med en ny giv. Per Åsling (C), ordförande i riksdagens skatteutskott, meddelade att partiet vill bryta ut delar ur regeringens budget i höst för att stoppa flera skattehöjningar. För att det ska bli möjlighet krävs stöd av SD.

Partiet slog också fast att det som man föreslog, att tvinga regeringen att ändra i sin budget innan beslutet om ramarna har fattats, ligger inom de regler kring budgeten som finns.

Från C-håll menar man att man nu skapat en ny väg framåt, som varken handlar om att skapa politiskt kaos eller att släppa igenom skadliga skattehöjningar.

– Regeringen borde dra slutsatsen att man inte ska lägga fram skattehöjningar utan majoritetsstöd, säger ekonomiska talespersonen Emil Källström (C)

I dag möttes partiernas ekonomisk-politiska talespersoner för att samtala om budgeten.

– Mötet gick som förväntat. Vi konstaterade några saker. Det finns några olika väl kända alternativ på bordet, säger Emil Källström (C) till SvD.

Men enligt vad Aftonbladet erfar finns det en stark skepsis från de andra kring C-förslaget. En källa inom Alliansen kallar det för ”en konstig positionsförflyttning”.

– I somras gjorde vi upp med regeringen om budgetreglerna. Det är viktigt för Sverige om man ska ha ordning och reda i sin budgetprocess. Skulle man nu börja med att bryta och bända i budgeten ökar det inte möjligheten att en ny Alliansregering får igenom sin politik. Deras förslag har verkligen nackdelar.

”Svårt att se”

Inom flera Allianspartier ser man det i dag som ytterst osannolikt att partierna skulle enas kring Centerförslaget.

– Jag har svårt att se att vi skulle göra det, säger en KD-källa.

Samtidigt menar vissa källor att frågan kommer att leva vidare under året.

– Det är inte så enkelt att de ekonomiska talespersonerna avgör det här. Diskussionen kommer att pågå och det är alltid partiledarna som avgör de centrala frågorna för Allianssamarbetet. Det är ett svårt läge i politiken och vi alla bär ett ansvar att tänka långsiktigt och ta ansvar för Sverige. Vi kan inte bara tänka spel och här och nu, säger en källa inom Liberalerna.