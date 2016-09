Löfven om Obama-mötet: ”Bevis på allt Sverige har gjort”

Men nästa vecka arrangerar Stefan Löfven och Barack Obama tillsammans ett toppmöte i New York – om ökat ansvar för människor på flykt.

20 september: Flyktingtoppmöte där Barack Obama bjudit in Sverige, Etiopien, Jordanien, Kanada, Tyskland och Mexiko som medarrangörer.

19 september: FN:s generalförsamling i New York öppnar och håller möte om frågor som rör till exempel migration, bistånd och hälsa.

Den svenske statsministern Stefan Löfven (S) var i Washington i maj, inbjuden av paret Obama. Högt upp på agendan stod situationen för världens flyktingar bland annat till följd av kriget i Syrien.

På tisdag nästa vecka följs träffen upp genom ett toppmöte för världens ledare, i New York. Barack Obama har bjudit in Sverige att tillsammans med USA samt Etiopien, Jordanien, Kanada, Mexiko och Tyskland arrangera mötet. I anslutning till Obamas sammankomst kommer också ett möte under FN-flagg att hållas, även där deltar Löfven i sällskap med sina ministrar Margot Wallström, Isabella Lövin och Morgan Johansson.

Trycker på för att få fler att göra mer

Stefan Löfven åker till Obama direkt från EU-förhandlingar i Bratislava via samtal med Kanadas premiärminister Justin Trudeau i Montreal. Aftonbladet fick en exklusiv intervju med statsministern inför resan.

– Jag är väldigt glad att Obama har tagit det här initiativet. Det är viktigt att USA tar en sådan här roll för fler länder behöver ställa upp och bidra med att ta emot flyktingar men också hjälpa i närområdet. Att Sverige är en av medarrangörerna är ett bevis på att vi har gjort mycket som USA uppskattar, både med att ta emot men också genom att vara en av de största givarna i FN-systemet, säger Löfven.

Målet för toppmötet är att för fler länder att göra mer, slår statsministern fast.

– USA har själv satt upp tuffa målsättningar för det, man ska höja det humanitära finansieringsstödet med 30 procent, se till att en miljon fler flyktingbarn får möjlighet till skola och att en miljon vuxna får möjlighet till jobb och också fördubbla antalet kvotflyktingplatser runt om i världen.

– Det är tre tuffa men tydliga och konkreta målsättningar. För att man ska nå dessa vill vi att fler länder ska säga att de också är beredda att göra sin del. Det är syftet.

"Ingen ifrågasätter"

Även Sverige förbehåller sig att göra mer för de 65 miljoner människor som i dag är på flykt runt om i världen. Hjälpen handlar om att fortsätta ge bistånd och praktisk hjälp med mat, vatten, jobb och skola till de många flyktingar som finns i till exempel Syriens närområde, i länder som Turkiet, Jordanien och Libanon, framhåller Löfven. Sverige har också sedan tidigare lovat att höja andelen kvotflyktingar från 1 900 personer om året till 5 000 årligen.

Men genom att vara medarrangör vid flyktingtoppmötet hoppas Stefan Löfven också kunna sätta ökad press på övriga EU om att ta ett större ansvar.

– Det kan inte vara så att det är några få länder som tar det ansvaret. Här måste hela EU ligga på, säger han.

I Sverige har regeringen i samarbete med oppositionen genomfört en rad åtstramningar av flyktingpolitiken, efter den förra höstens stora flyktinginvandring. Samtidigt har regeringen framhållit att man fortsatt vill ta stort ansvar för världens flyktingar men att det kräver att fler länder hjälper till.

Skärpningarna har mött kritik både politiskt och från en rad hjälporganisationer.

Känner du att du kan åka till USA som ett föredöme, trots de skärpningar som gjorts?

– Jajajaja, det finns ingen utanför Sveriges gränser som ifrågasätter det som regeringen har gjort. Ingen. Då skulle vi inte kunna vara medvärdar på den här konferensen. Man tycker att Sverige har gjort och fortfarande gör mycket, vi tar ju fortfarande emot flyktingar, men vi kunde inte själva eller tillsammans med ett par tre länder ta detta ansvar. Alla förstår att EU sammantaget måste göra mer.