Svenskt EU-bråk om känd abortmotståndare

Bråket handlar om juristen Ruth Nordström, som företräder organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers och som bjudits in till ett seminarium om att bekämpa människohandel, av KD:s EU-parlametariker Lars Adaktusson. Organisationen har tidigare figurerat i media för att man skulle dela ut ett pris till Drottning Silvia, men drottningen tackade nej efter den debatt som uppstod.

"En markering"

– Ruth Nordström är Sveriges mest välkända abortmotståndare. Att bjuda in henne är för mig en markering. Det finns så många andra kompetenta personer man kan bjuda in att prata om den svenska sexköpslagen och vilket bra verktyg det är för att bekämpa kvinnohandel, säger V:s parlamentariker Malin Björk, som skriver debattartikel om frågan i ETC.

– Ruth Nordström tar alla chanser att komma in bakvägen med sina frågor. Det är olyckligt att Lars Adaktusson väljer att agera som en välkomnande kraft.

Malin Björk har länge varit kritisk till hur den konservativa gruppen i EU agerar i frågor som rör kvinnors rättigheter. Att Adaktusson skulle vara omedveten om vem Ruth Nordström är tror hon inte på.

– Det verkar osannorlikt att han skulle ha blivit lurad. Adaktusson har väldigt bra kontakter i de här kretsarna och Ruth Nordström är den mest kända abortmotståndaren i Sverige. Jag tror absolut inte att det här är en slump, säger hon.

Enligt Malin Björk visar Lars Adaktusson genom sin inbjudan att han är delaktig i "den konservativa högerns angrepp på kvinnors rättigheter".

Slår ifrån sig kritiken

Lars Adaktusson slår ifrån sig Malin Björks kritik. Han menar att huvudsyftet med morgondagens seminarium är att diskutera människohandel, inte abort.

– Det är vår tids slaveri, fullständigt vedervärdigt. Det är drivkraften för mig i det här, säger han.

Enligt Adaktusson är syftet att bilda opinion mot människohandel och att tala om fördelarna med den svenska sexköpslagen.

– Seminariet är ett sätt att få upp den här frågan på den politiska agendan. Vi har oerhört bra deltagare, bland dessa EU:s antitrafficing-koordinator, säger han.

Malin Björk menar att Lars Adaktusson kunde ha bjudit in många andra i stället för en känd abortmotståndare för att diskutera sexköpslagen.

– Ruth Nordström får själv svara på var hon står i abortfrågan. För min del handlar det här om människohandel och vår tids slaveri. Vi måste kunna driva de frågorna utan att koppla dem till abortfrågan. Jag har heller inte uppfattat det som att Ruth Nordström står för någon extrem uppfattning där.

Adaktusson framhåller att Malin Björk borde kunna se vikten av att man tar upp frågor om utsatta kvinnor i parlamentet.

– Om inte har hon problem med sin egen trovärdighet, säger han.

"Gammal vänsterretorik"

Juristen Ruth Nordström är inte förvånad över att ha hamnat i skottgluggen för Malin Björks missnöje. Hon kallar det "gammal vanlig vänsterretorik".

– Har man fel åsikt ska man portas, säger hon.

I övrigt tillägger Ruth Nordström att hon inte bryr sig om vilket epitet Malin Björk sätter på henne, abortmotståndare eller inte.

– Vi kanske inte behöver vara överens i alla andra politiska frågor, men vi kanske kan vara överens i just det här, att vi måste förena alla goda krafter för att vi ska kunna hjälpa offren för människohandel och ge dem stöd och upprättelse.