Dubbelt så många överklaganden nästa år

Under 2015 sökte nära 163 000 människor asyl i Sverige, dubbelt så många människor som föregående år.

Sedan dess har regeringen och Allianspartierna slutit en överenskommelse om migrationspolitiken, infört gränskontroller och på andra sätt stramat åt migrationspolitiken.

I dag släpper Migrationsverketen ny prognos över hur många asylsökande som beräknas komma till Sverige framöver. I den förra prognosen, som publicerades i juli, räknade myndigheten med 35 000 asylsökande i år, en halvering sedan prognosen i april.

550 asylsökande per vecka

I den nya räknar Migrationsverket med 29 000 asylsökande i år, varav 2 400 är ensamkommande barn. Antalet asylsökande minskar med 4 500 personer sedan förra prognosen.

"Det beror på att Migrationsverket bedömer att överenskommelsen mellan EU och Turkiet kommer att upprätthållas året ut, samtidigt som det fortsatt är svårt att transitera såväl Balkan som att passera gräns- och ID- kontrollerna i Österrike, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. De migranter som anländer till Sverige via Italien förväntas heller inte öka under årets sista två månader. Detta gör att en fortsatt utveckling med cirka 550 asylsökande per vecka är den mest sannolika." står det i prognosen.

Dubbelt så många ärenden till domstol

Migrationsverket skriver vidare att osäkerheten ökar om sex månader. Om överenskommelsen mellan EU och Turkiet avslutas någongång under första halvåret av 2017 kommer det leda till ett stort antal asylsökande i både Europa och Sverige, står det i prognosen.

I prognosen skriver Migrationsverket även att antalet som överklagar beslut om utvisning eller avvisning väntas öka rejält. I år väntas 22 000 ärenden överlämnas till Migrationsdomstol - nästa år beräknas antalet vara 40 600, alltså nästan dubbelt så många.

Kan få beslut om utvisning vid 17

Migrationsverket skriver vidare att 23 000 ensamkommande barn vid ingången av 2017 antas vänta på beslut i sitt asylärende. Cirka en tredjedel av dessa beräknas få sitt beslut vid myndig ålder, majoriteten rör asylsökande från Afghanistan.

"I de fall då det saknas ett individuellt skyddsbehov kommer dessa personer sannolikt att utvisas om de är 17 år och sex månader eller äldre i och med ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket som förtydligar hur prövningen av dessa ärenden ska gå till."

Vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik förklarar däremot att de som får beslut om utvisning innan de är 18 år inte kommer utvisas innan de fyllt 18.

