– Donald Trump kan innebära "game over" för klimatet, säger professor Michael Mann till The Independent.

Nyvalde amerikanske presidenten Donald Trump har kallat klimathotet för "bullshit" och påstått att växthuseffekten är någonting som Kina hittat på.

I en ny klimatstudie som publiceras i Science Advances har forskare från USA och Tyskland analyserat globala medeltemperaturer under de senaste 784 000 åren i ett försök att förutsäga hur varm planeten kommer att vara år 2100.

Värms upp snabbare

Resultaten visar att atmosfären kan vara på väg att värmas upp snabbare än man tidigare trott – och att det redan nu kan vara för sent att undvika en temperaturökning på över sju grader år 2100.

– Våra resultat pekar på att jordens känslighet för koldioxid i atmosfären ökar när klimatet blir allt varmare, säger Tobias Friedrich från University of Hawaii till Science Alert.

Michael Mann, professor vid Penn State University i USA, bedömer de nya studierna som trovärdiga.

– De ger stöd för uppfattningen att Donald Trumps presidentperiod kan innebära 'game over' för klimatet", skriver han i ett e-postmeddelande till The Independent.

– Med 'game over' menar jag att spelet är över för att stabilisera uppvärmningen under farliga nivåer". LÄS OCKSÅ PLUS 14 saker du inte visste om Vita huset

Riva upp Parisavtalet

Donald Trump har sagt att han kommer att riva upp USA:s åtaganden inom Parisavtalet, som syftar till att hålla klimatets uppvärmning under två grader. Många fruktar att det kommer att utlösa en dominoeffekt som för med sig att även andra länder bryter avtalet.

Sveriges klimatminister Isabella Lövin kommenterade under lördagen Donald Trumps inställning vid Miljöpartiets kommun- och landstingsdagar.

– De uttalanden han gjort under valrörelsen, där Trump har talat om att USA ska dra in alla pengar till FN:s klimatfond, är mycket allvarliga och kan mycket väl inträffa. Det kommer att få mycket stor negativ inverkan, säger Lövin till Aftonbladet.

Den nya forskningsrapporten förutsäger en "sannolikt ökning med mellan 4,78 och 7,36 grader under de kommande 85 åren om utsläppen av växthusgaser fortsätter i sin nuvarande takt. Men exakt hur stor uppvärmningen blir är behäftat med viss osäkerhet, menar forskarna.

– Men vår enda väg ut ur det här är att minska utsläppen av växthusgaser så fort som möjligt, säger Tobias Friedrich i Independent.