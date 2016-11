Lösenordet till Löfvens förra mejladress läckt

Cirka tio miljoner lösenord till svenska konton har läckt och kan ligga ute på nätet. Det har SVT-programmet ”Dold” rapporterat under dagen.

I databasen över läckta lösenord finns konton som tillhör ministrar – bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Nu visar det sig att även ett lösenord knutet till Stefan Löfvens förra mejladress under tiden i IF Metall finns läckt på nätet. Löfven (S) var förbundsordförande för IF Metall under åren 2005-2012.

– Andra har tittat på den här frågan i dag. Jag kan inte svara på det, men jag kan ta reda på det och återkomma, säger Ingela Nilsson, när Aftonbladet söker Stefan Löfven för en kommentar.

MP uppmanar alla att byta

Ett stort antal lösenord har läckt från flera riksdagspartier – och från ett antal riksdagsledamöter och personer på regeringskansliet.

Miljöpartiet har med anledning av detta vidtagit extra åtgärder, även om man inte tror att det har förelegat någon risk för dataintrång.

– Vi har med anledning av det här uppmanat alla användare, även de som inte var berörda av detta, att byta sitt lösenord nu. Men det finns inget i det här som får oss att tro att det finns någon reell intrångsrisk men vi tar alltid det säkra före det osäkra, säger Jon Karlfeldt, sammankallande för Miljöpartiet.

Han menar att Gustav Fridolins riksdagsmejladress är inaktiv sedan två år tillbaka.

– Det som har kommit ut är inte Gustav Fridolins lösenord till något mejlkonto eller något annat system kopplat till hans politikerroll, säger Jon Karlfeldt.

Inga mejladresser med regeringskansliet som avsändare har enligt presskommunikatören Bodil Sundén hittats i SVT:s material.

– Vi har inga uppgifter om att de konton som drabbats omfattar mejlkonton hos Regeringskansliet. I övrigt uttalar vi oss inte om frågor som rör vårt säkerhetsarbete.

Inga särskilda åtgärder i riksdagen

Från riksdagen har lösenord kopplade till totalt 280 konton läckt ut, men inga nya åtgärder har vidtagits till följd av avslöjandet. Det framhåller Lars Hedensjö som är säkerhetsansvarig på riksdagsförvaltningen.

– I vårt förebyggande arbete har vi redan tagit höjd för att vara motståndskraftiga för den här typen av incidenter. Jag vill inte gå in på vilka specifika säkerhetslösningar det handlar om. Men uppgifterna i dag har inte föranlett några nya åtgärder, säger han, som ändå manar till försiktighet när det gäller att välja lösenord.

– Riksdagsledamöterna ska känna sig trygga, men de måste vara fortsatt medvetna om att detta förekommer. Man ska alltid vara säkerhetsmedveten när man hanterar konton på internet och väljer användarnamn och lösenord till exempel.