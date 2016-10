Trump kan ha undvikit skatt – i nästan 20 år

Det visar dokument som New York Times har tagit del av.

Bakgrunden till skatteflykten ska vara Donald Trumps förluster under 90-talet. 1995 redovisade han en förlust på 916 miljoner dollar, motsvarande närmare åtta miljarder kronor. Det visar tidigare opublicerade dokument, enligt New York Times. Trump kunde på grund av förlustens storlek undvika att betala federal inkomstskatt i 18 år – helt lagligt. LÄS OCKSÅ PLUS Så blir USA 2020 om Trump styr

Misskötte affärer

Trumps stora förlust berodde enligt tidningen på att han misskötte tre casinon i den amerikanska spelstaden Atlantic City, hans intåg i flygbranschen och köpet av Plaza Hotel på Manhattan i New York. Men det finansiella motgångarna ledde dock till att Trump fick stora skattefördelar. Presidentkandidaten har i praktiken tjänat 916 miljoner dollar utan att behöva betala skatt på grund av det grund av det redovisade resultatet. Över 50 miljoner dollar i beskattningsbar inkomst kan slås ut varje år under de kommande 18 åren, enligt New York Times skattexperter.

– Han har en enorm fördel från sitt fördärv i början på 1990-talet, säger experten och professorn Joel Rosenfeld, till tidningen.

Vägrar kommentera

Trump själv vill inte kommentera dokumenten, men kandidatens kampanj släppte senare ett pressmeddelande som bemötte tidningens uppgifter. Där påpekas att Trump har betalat "hundratals miljoner dollar" i bland annat fastighets- och personalskatter.

De tidigare opublicerade dokumenten ska däremot inte visa att Trump ska ha brutit mot lagen, enligt New York Times. LÄS OCKSÅ PLUS ”Trump går inte hem hos en svensk tjej”