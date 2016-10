Kvinnor vittnar om Trumps tafsande: ”Var som en bläckfisk”

– Han var som en bläckfisk. Hans händer var överallt, säger en av dem till New York Times.

NEW YORK. I sitt försvar av den läckta skandalvideon har Donald Trump hävdat att han aldrig antastat kvinnor.

I slutet av förra veckan slog en videoupptagning från 2005 ner som en bomb i den amerikanska valrörelsen. Där hörs republikanen Donald Trump skryta om hur han kan kyssa kvinnor och ta dem på könsorganen mot deras vilja – för att han är känd.

– Jag blir automatiskt attraherad till vackra kvinnor. Jag börjar bara kyssa dem. Jag väntar inte ens. Och när du är en stjärna så låter dem dig göra det. Du kan göra vad som helst, säger Donald Trump i videon.

Efter att videon släpptes har Trump fått massiv kritik. En mängd ledande republikaner har vänt honom ryggen. Kritikerna är eniga om att det Donald Trump beskriver är sexuella övergrepp. Själv har han dock hela tiden förnekat att han antastat kvinnor.

– Nej, det har jag inte, sa han när han fick frågan under den andra presidentvalsdebatten.

”Kysste mig på brösten”

Men nu går två kvinnor ut i New York Times och berättar om hur Donald Trump utsatt dem för övergrepp. En av dem är Jessica Leeds, en tidigare affärskvinna som satt på ett flyg till New York tillsammans med Trump för omkring 30 år sedan. Då ska miljardären ha tagit henne på brösten och försökt att få in sin hand innanför hennes kjol.

– Han var som en bläckfisk. Hans händer var överallt, säger kvinnan, som flydde bakåt i planet.

– Det var ett överfall, säger Jessica Leeds.

Den andra kvinnan som New York Times pratat med heter Rachel Crooks. Hon arbetade som receptionist på ett företag i Trump tower 2005. Vid ett tillfälle träffade hon Donald Trump utanför en hiss, och sträckte fram handen för att hälsa. Fastighetsmogulen släppte dock inte taget. I stället ska han ha börjat kyssa henne på kinderna.

– Sedan kysste han mig på munnen, säger hon till New York Times, och fortsätter:

– Det kändes inte som en olyckshändelse. Det kändes som en kränkning.

Ingen av kvinnorna gjorde några polisanmälningar mot Donald Trump. De berättade dock för närstående om vad som har hänt. New York Times har varit i kontakt med flera av dem. Det var efter att de hört Donald Trumps förnekanden under presidentdebatten som de beslutade sig för att gå ut med sina upplevelser.

Samtidigt rapporterar tidningen Palm Beach Post om ytterligare en kvinna, Mindy McGillivray, som vittnar om hur Trump tog henne på rumpan för 13 år sedan.

”Inget av det har hänt”

När New York Times konfronterade Donald Trump med kvinnornas berättelser uppges han ha blivit mycket upprörd.

– Inget av det här har hänt, ska presidentkandidaten ha sagt.

Därefter ska Trump ha hotat att stämma New York Times om uppgifterna publicerades. Han uppges också ha kallat reportern för en "äcklig människa" när hon ställde honom mot väggen.

I ett skriftligt uttalande går Donald Trumps stab till vildsint attack mot tidningen.

”Hela artikeln är fiktion. Att lansera en sådant här fullständigt falskt, koordinerat karaktärsmord mot Mr Trump i ett sådant här ämne är farligt. Att gå tillbaka årtionden i ett försök att smutskasta Mr Trump trivialiserar sexuella övergrep, och det sätter ett nytt lågvattenmärke för var media kan gå i viljan att avgöra det här valet.”

Staben fortsätter:

”Det är absurt att tro att en av de mest välkända företagsledarna på planeten med en stark bakgrund av att stärka kvinnor i sina bolag.”