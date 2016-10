Smutsiga kampanjen kan hota Hillary Clinton

NEW YORK. Anklagelser om sexbrott, personangrepp och konspirationsteorier.

Under de senaste dagarna har den republikanske kandidaten Donald Trump varit under hårdare press än någonsin under presidentvalskampanjen. I takt med att fler och fler kvinnor trätt fram med anklagelser om sexövergrepp har Trumps motattacker blivit allt mer aggressiva.

På ett kampanjmöte beskyllde han medierna för att agera i maskopi med makarna Clinton – och hela det politiska etablissemanget.

– De kommersiella medierna i vårt land sysslar inte längre med journalistik. De är politiska aktörer, med en egen agenda. Och den agendan är att ”Crooked Hillary Clinton” till varje pris ska vinna, oavsett hur många liv de förstör. För dem är det ett krig, sa Trump.

Använder ”brända jordens taktik”

Under valkampanjen har miljardären använt sig av vad som i militärstrategiska sammanhang kallas för den ”brända jordens taktik”. Den går ut på att bränna allt som fienden kan ha nytta av. Eller, översatt till politikerspråk, göra väljarna så desillusionerade att de inte bryr sig om att rösta.

Dessutom ägnar båda kandidaterna mycket kraft åt att smutskasta varandra. Under den andra presidentdebatten var personangreppen så många att bataljen beskrevs som den fulaste i amerikansk politisk historia.

Kan sluta bry sig

Nu när slutspurten närmar sig har Hillary Clintons kampanj börjat oroa sig för att Trumps taktik kommer att visa sig vara framgångsrik. Sajten thehill.com har pratat med flera av Clintons rådgivare. De ger uttryck för en oro över att valrörelsens smutsighet faktiskt kan få väljare att stanna hemma den 8 november.

– Under de sista dagarna av en presidentvalskampanj är det här något som du måste oroa dig för, säger en senior rådgivare till sajten.

– Den här typen av konflikt kan höja intressenivån hos människor. Men när det blir för mycket leder det till att många bara säger: ”Jag tänker inte bry mig alls”, säger Grant Reeher, forskningsledare på Syracuse University.

Han fortsätter:

– Kärnväljarna kommer att rösta. Det är de mindre övertygade som drabbas av detta.

”Måste ställa oss upp”

Michelle Obama, USA:s första dam, har blivit ett av Clinton-kampanjens vassaste vapen för att bekämpa denna tendens. Hon ses som en mycket stark och engagerande talare.

Under hennes mycket uppmärksammade tal på torsdagen uppmanade hon amerikanerna att inte stänga av tv-apparaterna, utan hålla ut några veckor till:

– Nu måste vi alla ställa oss upp och säga: ”Det är nog nu”. Det här måste få ett slut.

– Egentligen handlar det inte om politik. Det handlar om grundläggande mänsklig värdighet.

Även Hillary Clinton har försökt att vända de negativa strömningarna under de senaste dagarna.

– Jag vill ge er något att rösta för, inte något att rösta emot, har hon sagt flera gånger. LÄS OCKSÅ Taktiken: Brännmärka Clinton