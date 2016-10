Ericsson betalade miljoner för Bill Clintons privatplan

NEW YORK. Ericsson är ett bolag i djup kris.

Uppgifterna kommer från den hackade mejllådan som tillhör John Podesta, ordförande för Hillary Clintons valkampanj. Wikileaks säger sig ha tillgång till omkring 50 000 mejl, och nya läckor har kommit dagligen under de senaste veckorna.

I en av de senaste publiceringarna finns ett mejl från Doug Band, hög rådgivare åt Hillarys make Bill Clinton. Det skickades till två advokater som granskade Clinton-familjens stiftelse under senhösten 2011. Då tjänstgjorde Hillary Clinton som utrikesminister under president Barack Obama.

Pengar – och semesterresor

Bifogat till mejlet finns ett tolv sidor långt dokument. Det ger en inblick i hur verksamhet som Bill Clinton tjänar stora pengar på blandas med välgörenhetsuppdrag i stiftelsen.

Doug Band beskriver hur han har fått till stånd flera mycket lukrativa avtal för Clintons räkning. Ersättningarna har både bestått av pengar och ”tjänster för presidenten och hans familj – som privata resor, gästfrihet, semester och liknande”.

Sammanställningen gjordes efter att Bill och Hillarys dotter Chelsea klagat på hur stiftelsen fungerade. Hon ska bland annat ha haft invändningar mot att Doug Band använde sina kopplingar till Clinton-familjen för att berika sig själv.

3 000 tjänster bort

Ett av företagen som Band nämner är svenska Ericsson. 2011 lyckades han få telekomjätten att anlita Bill Clinton för att tala på ett arrangemang i Kina.

”Jag övertalade dem att bjuda in president Clinton till Kina för att tala på det eventet. Jag förhandlade fram en ersättning för president Clinton på en miljon dollar för att göra två entimmes-föreläsningar i Hongkong, som han gjorde i helgen”, skriver Band i dokumentet, och fortsätter:

”Förutom ersättningen på en miljon för talen fick jag också igenom att de stod för kostnaden för ett privatplan.”

Enligt rådgivaren gick flygresorna på 400 000 dollar, motsvarande 3,5 miljoner kronor. Ersättningen för talen motsvarar nästan nio miljoner kronor i dagens dollarkurs.

Totalt fick alltså ex-presidenten över tolv miljoner kronor – för två föreläsningar på en timme vardera.

Ericsson är ett bolag i kris. I början av oktober i år blev det känt att 3 000 tjänster kommer att försvinna i Sverige.

Företaget har haft problem länge. Men när det gäller att betala för världsberömda talare verkar alltså kassakistorna vara välfyllda.

”Donatorerna äger henne”

I ett tal i augusti tog republikanernas presidentkandidat Donald Trump upp Ericssons affärer med Clintons stiftelse. Han anklagade Hillary och Bill för att vara mutade av det svenska företaget.

– Hillary Clintons donatorer äger henne, och hon kommer att göra vad de än säger åt henne att göra.

I ett mejl till Aftonbladet tillbakavisade Ericsson Trumps mutanklagelser:

”Det var inga mutor. Ersättningen för hans deltagande bör ses mot bakgrund av hans upplevda attraktionskraft hos målgruppen, platsen för evenemanget, samt att evenemanget pågick i två dagar”.

Trump kritiserade återigen Clintons sätt att sköta stiftelsen under ett kampanjmöte på torsdagen.

– Om Clintons var såhär slarviga med deras verksamhet när de inte var i Vita huset, föreställ er bara vad de skulle göra i ovala rummet.

Aftonbladet har sökt representanter för Ericsson med anledning av de nya uppgifterna.