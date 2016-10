Trumps parhäst Mike Pence i flygdrama

Pences kampanjplan gled av landningsbanan på La Guardia-flygplatsen i New York.

NEW YORK/STOCKHOLM. Mike Pence, Trumps kandidat till vicepresidentposten, var inblandad i en flygolycka på torsdagskvällen, lokal tid.

Incidenten inträffade vid 20-tiden på torsdagen, lokal tid. I samband med landningen gled Mike Pences kampanjplan av landningsbanan.

Ingen människa ska ha kommit till skada. Händelsen uppges ha orsakats av kraftigt regn, som i kombination med kyla har gjort landningsbanan hal.

All flygtrafik till flygplatsen stoppades efter olyckan. Strax före klockan 21:30 kunde dock trafiken återupptas.

”Tacksam över att alla är i trygghet”

I en tweet kort efter incidenten skriver Mike Pence:

”Så tacksam över att alla på vårt plan är i säkerhet. Tacksam över räddningspersonalen och tankar och böner från så många. Tillbaka till kampanjen i morgon!”

Mike Pence har varit i kontakt med Donald Trump och kampanjchefen Kellyanne Conway.

Den republikanske presidentkandidaten har uttryckt sin lättnad över att alla ombord klarade sig oskadda.

På tv-bilder från platsen syntes hur Mike Pence gick omkring och pratade med polis och räddningstjänst. Tidigare hade han också förhört sig om att ingen på planet var skadad.

Ställde in evenemang

Planet kom från Iowa. Mike Pence skulle ha medverkat i ett evenemang för att samla in pengar till kampanjen i New York på torsdagskvällen. Detta ställdes dock in. I stället åkte vicepresident-kandidaten direkt till sitt hotell.

Enligt staben ska Pence återgå till det planerade schemat direkt på fredagsmorgonen. Första stopp för honom är ett kampanjmöte i Bensalem, Pennsylvania.