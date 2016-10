Trump: Ställ in valet och utse mig till vinnare

– Vi borde ställa in valet och ge det till Trump, eller hur? säger han.

12 dagar före det amerikanska valet gör den republikanske presidentkandidaten Donald Trump ett nytt uppmärksammat utspel. På ett kampanjmöte i Toledo, Ohio, frågar han sina supportrar varför man inte bara ”ställer in valet” och utser honom till vinnare, rapporterar CNN.

– Jag tänker för mig själv just nu, varför ställer vi inte bara in valet och ger det (valsegern) till Trump? säger presidentkandidaten på torsdagen till en jublande publik. LÄS OCKSÅ PLUS Svenskarna: Därför älskar vi Trump

Trump: ”Hennes politik är dålig”

– Varför har vi ens ett val? Vad har vi det för? Hennes (Clintons) politik är ju så dålig, fortsätter han inför den applåderande publiken.

Donald Trumps utspel kommer efter att han upprepande gånger gjort uttalanden om att ”valet är riggat”, att ”medierna ljuger” och varnat supportrar för att Vita huset kan tas ifrån honom på grund av röstbedrägeri.

Därefter fortsatte han mötet med en ny attack mot Clinton, den här gången genom att anklaga henne för att ha ”låg energi”. Han frågade dessutom publiken om vem av Hillary Clinton eller Jeb Bush – hans tidigare motståndare i primärvalen – som har ”lägst energi”.

– Hillary, svarade de flesta i publiken, rapporterar CNN.

Trump har tidigare gått till attack mot både Bush och Clinton genom att säga att de är ”dåliga ledare” och har ”låg energi”. Han har dessutom sagt att Clinton inte har styrkan som krävs för att bli president. LÄS OCKSÅ Så kan Trump vinna – även om Clinton får fler röster

Opinionsundersökningar: Clinton leder

Det här är inte första gången som Trump framför kritik till valprocessen. I den tredje och sista debatten mellan presidentkandidaterna ställdes Trump mot väggen – kommer han att acceptera valresultatet även om han förlorar?

– Jag kommer att titta på det när det sker. Jag bestämmer inte det nu. Media är så dåliga. De är oärliga. De förgiftar människors hjärnor, svarade Trump och fortsatte med att säga att ”han får se hur han gör när tiden är inne”.

Något som mötte massiv kritik världen över och fick Trump att tvärvända under ett kampanjmöte i Delaware.

– Jag lovar och svär att helt acceptera resultatet i detta stora och historiska presidentval, sa han och gjorde sedan en paus innan han fortsatte:

– Om jag vinner.

Opinionsundersökningar fortsätter att visa att Hillary Clinton mest troligt kommer att bli landets president efter valet den 8 november, skriver CNN.