”Trump blir president om inte Hillary fuskar och stjäl segern”

Tvärtom sätter han in slutspurten. Valmötet under en nästan klarblå himmel på ett nöjesfält i Orlando är ett av fyra möten han håller denna dag. Det sista inleds vid midnatt. Det är ingen slump att de alla hålls i Florida, en delstat som Trump måste vinna om han ska ha en chans att slå Hillary.

LÄS OCKSÅ Följ Robert Lauls USA-resa här

Under torsdagen håller Trump tre valmöten i två andra viktiga delstater.

Detta efter en redan extremt lång valrörelse som för Trumps del började för mer än ett år sedan. Presidentvalet är ett maratonlopp och det börjar märkas på Trump som håller betydligt fler valmöten än Hillary Clinton. Något han gärna påpekar samtidigt som han kallar henne svag.

Clinton leder

Med mindre än en vecka kvar till valdagen är det ändå Clinton som fortfarande leder i de flesta opinionsmätningarna. Republikaner i ledarställning jag talar med, som lägger pepsnacket åt sidan, erkänner att Trumps chanser att vinna är mycket små.

Men Trump själv tänker köra ända in i kaklet.

Urban Andersson

När han dyker upp nästan en timme försenad så stiger jublet bland de tusentals åskådarna som tagit sig hit trots att det är en vanlig vardag och många inte ens slutat jobba ännu.

Presidentkandidaten är klädd i den numera nästan obligatoriska röda kepsen med hans motto i blåa bokstäver, "Make America great again". Den mörka kavajen måste vara otroligt svettig med solen som obarmhärtigt strålar ner på oss alla.

Trump inleder offensivt.

”USA, USA!”

– Om sex dagar kommer vi att vinna Florida och ta tillbaka Vita huset, säger han och publiken svarar med att ropa "USA, USA".

Han beskriver valrörelsen som en fantastisk resa och är noga med att inkludera sina supportrar.

– Vi har gjort den tillsammans. Vi är vid slutet av resan. Eller snarare vid slutet till början.

Trump gör en konstpaus medan han nöjt tittar ut över publikhavet.

Urban Andersson

– På tisdag ska vi leverera en sista överraskning åt experterna, när vi ger makten tillbaka till det amerikanska folket.

LÄS OCKSÅ ”Värdelösa siffror talar FÖR Trump”

Det vill säga till Donald Trump som lovar att "dränera träsket" i Washington D.C. Han senaste omskrivning för de etablerade politikerna.

En polishelikopter flyger över oss. Precis bredvid utomhusarenan ligger en liten sjö där en polisbåt ser till att inga obehöriga kan närma sig från vattnet. Trump står sedan länge under bevakning av Secret Service.

Första punkten i talet är en sågning av sjukvårdsreformen Obamacare. Därefter kommer Trump till sitt favoritämne som bildar stommen i alla hans framträdanden. Hillary Clinton och den av FBI återupptagna utredningen av hennes e-post. Han behöver inte säga mer förrän åhörarna börjar bua och utbrista i talkörer "Lock her up, Lås in henne".

Urban Andersson

"Valet är riggat"

Sedan kommer en katalog av anklagelser och nedsättande omdömen om Clinton. Hon är rubbad, säger Trump. Hon ljuger ständigt. Hon borde inte ens få ställa upp. Han anklagar henne för att vara en fuskare som fått frågorna till tv-debatterna i förväg. Det hela mynnar ut i Trumps anklagelse om att valet är riggat.

Bortsett från att han ska bygga en mur mot Mexiko och stoppa mottagandet av syriska flyktingar har fastighetsmiljardären förvånansvärt lite att sägs om sin egen politik. Hur han ska lyckas göra allting så mycket bättre än de inkompetenta politikerna.

Även president Obama får sig en dagsedel när Trump ifrågasätter att han kampanjar för Clinton.

LÄS OCKSÅ Trump öppnar för oseriösa kändisar

– Varför, undrar Trump. Borde inte Obama rädda jobben istället?

Varje gång Trump gör ett utfall viftar publiken med plakat med olika budskap. "Kvinnor för Trump" är ett av dem. Efter valmötet pratar jag med Janae och Sydney Kinne som tillsammans med mamma Julie håller i några rosa "Women for Trump"-skyltar.

– Jag tror Trump har USA:s bästa för ögonen, säger Janae och håller upp en hand för att slippa kisa mot solen. Han har redan allt och behöver egentligen inte hålla valmöten dag efter dag. Han skulle kunna köpa sig en ö och lata sig där med familjen hela dagarna.

Men undrar jag, blir ni inte upprörda när Trump säger att han tycker det är ok att tafsa på kvinnor, vill ni verkligen ha en sådan man som president?

Janae rodnar lite när hon svarar.

Urban Andersson

”Hon är en skurk”

– Först tog jag illa vid mig. Men när han snabbt bad om ursäkt bestämde jag mig för att förlåta honom. Det krävs mod för att be om ursäkt.

När jag undrar om inte Hillary Clinton borde vara en förebild för dem som unga kvinnor protesterar båda innan jag ens pratat klart.

– Hon är en skurk och en hemsk förebild, tycker Sydney. Jag har inget emot en kvinna som president men absolut inte Clinton.

I linje med Trumps budskap från scenen så är de segervissa. Bara mamma Julie lägger in en brasklapp.

– Trump blir president om inte Hillary fuskar och stjäl segern för honom.