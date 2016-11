Glädjebesked för Hillary Clinton: Leder i tunga mätningar

NEW YORK. Valdagen rycker närmare – och Hillary Clinton har anledning att jubla.

Om mindre än två dygn öppnar vallokalerna i USA.

Rivalerna Donald Trump och Hillary Clinton har hektiska scheman under valrörelsens sista timmar. Nästan allt fokus läggs på vågmästarstaterna.

Under söndagen är Clinton i Ohio och New Hampshire. Den till synes helt outtröttlige Trump gör hela fem stopp: I Iowa, Minneapolis, Michigan, Pennsylvania och Virginia. LÄS OCKSÅ Här flyr Trump under valmötet

Övertag för Clinton

Hillary Clintons något lugnare schema kan möjligen tolkas som att hon känner sig relativt säker på att gå segrande ur tisdagens val. På motsvarande sätt kanske Donald Trumps hektiska resplan är ett tecken på att det finns en viss desperation i hans kampanj.

På söndagen kom tre stora nationella opinionsundersökningar. Alla visar på ett försprång för Demokraterna.

I Washington Post och ABC News mätning leder Clinton med 48 procent av väljarstödet, jämfört med 43 för Trump. Motsvarande siffror i Wall Street Journal och NBC News undersökning är 44/40. Enligt den sista mätningen från Politico och analysföretaget Morning Consult leder demokraten med 45 procent av stödet, mot 42 procent för Republikanernas kandidat.

– Vår avslutande mätning innan valet visar att racet är jämnt. Men Clinton har hållit fast vid en liten ledning i våra mätningar i flera veckor. Nu finns det väldigt lite som skulle kunna få väljare att ändra sig, säger Kyle Dropp på Morning Consult till Politico.

Men racet mot Vita huset är långtifrån över. I en undersökning som IBD/TIPP genomfört på uppdrag av Investor's Business Daily leder Trump med 44 procent i väljarstöd, jämfört med 43 procent för Clinton. USC Trackings mätning, som publiceras i Los Angeles Times, ger Trump ännu större ledning: 48/43 är ställningen där.

”Nästan omöjlig väg”

Men när det gäller vem som faktiskt kommer att efterträda Barack Obama är utgången i vågmästarstaterna helt avgörande.

Även där har utvecklingen under de senaste dagarna varit positiv för Hillary Clinton. Statistik från förtidsröstningen i Nevada visar på ett ovanligt stort valdeltagande – och ett övertag för Demokraterna. Skulle Donald Trump förlora den delstaten blir det mycket svårt för honom att nå fram till Vita huset.

”Trumps väg till seger var nästan omöjlig innan de här resultaten kom in”, skriver Jon Ralston, politisk analytiker på tv-kanalen ABC 13, och fortsätter:

”Men nu behöver Donald Trump ett mirakel i Vegas på valdagen”.

Ovisst i Florida

En delstat som Republikanerna måste ta hem för att överhuvudtaget ha en chans att vinna valet är Florida. Där ser det ut att bli en riktig rysare den 8 november. Hillary Clinton har dock ett knappt övertag i förtidsröstningen. Latinoamerikaner är en viktig väljargrupp i delstaten, och de tenderar att rösta demokratiskt.

– Det ser bra ut för Hillary Clinton, men det är definitivt fortfarande en delstat som kan gå åt båda hållen, säger demokratiske analytikern Steve Schale. LÄS OCKSÅ ”Terrorplaner mot presidentvalet”